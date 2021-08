Pendant quelques heures, la nouvelle concession Suzuki du Mans s’est transformée en studio à l’occasion de la convention annuelle du groupe Legrand, qui s’est tenue le 5 février 2021. Les dirigeants se sont succédés dans le hall pour dresser un bilan de l’exercice 2020 et dévoiler les ambitions pour 2021 pendant que les collaborateurs et les partenaires assistaient aux échanges derrière leur écran. Avec l’intégration en fin d’année de deux nouvelles concessions (Mazda à Nantes et Suzuki au Mans), et la diversification amorcée dans le secteur du loisir, via la reprise des sites Bombardier produits récréatifs (BRP) qui distribuent les marques Can-Am et Piaggio (à Nantes et au Mans également), l’opérateur est parvenu à enregistrer une croissance de 9,3 % de son chiffre d’affaires, qui s’est établi à

106 M€. Son volume de vente (VN et VO) a fléchi de 4 %, à 4 850 véhicules (un peu plus de

5 000 en 2019).

Une rentabilité de 1,4 % en 2020

« Le bilan final de 2020 est satisfaisant et nous permet de démarrer cette année 2021 dans la plus grande sérénité », a annoncé Georges Legrand, P-DG du groupe. L’entité familiale a conclu l’année passée avec une rentabilité de 1,4 %, « un bon résultat dans le secteur de la distribution automobile », note Eric Legrand, directeur commercial et marketing. Le business occasion a tenu bon et apporté une contribution précieuse, le groupe avançant une progression du chiffre d’affaires et de la marge unitaire à la voiture livrée par rapport à 2019.



Le groupe Legrand en chiffres en 2020

106 millions d’euros de chiffre d’affaires

Plus de 2 000 véhicules neufs vendus (53 M€)

2 700 véhicules d’occasion (40 M€)

Plus de 56 000 heures atelier (3,3 M€)

10 millions d’euros de CA pièces en magasins

8 300 leads ventes (VN et VO) traités par le call center, déclenchant 1 300 commandes

800 voitures neuves Opel

700 BMW-Mini

538 Mazda et Suzuki

Un volume de 2 650 voitures neuves visé en 2021

Pour l’exercice 2021, l’opérateur se fixe pour ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros, de commercialiser 2 650 voitures neuves et 3 200 occasions. Il vise une rentabilité de 1,5 %. Aussi bien au niveau de la vente que de l’après-vente, le groupe Legrand poursuivra ses développements dans le digital, avec notamment l’objectif d’atteindre un taux de transformation de 18 % sur les leads entrants (ventes VN + VO), contre 15 % en fin d’année 2020. Sur la partie commerce, les effectifs du groupe vont s’enrichir de quatre nouveaux collaborateurs en mars, qui auront pour mission de renforcer les ventes aux entreprises. À l’après-vente, l’opérateur va étoffer sa flotte de deux véhicules ateliers supplémentaires afin de réaliser les opérations de carrosserie, de débosselage ou de réparation mécanique au domicile des clients (deux camions circulent déjà dans la Sarthe, l’Orne et la Mayenne).

Développement de la flotte de camions mobiles

Le groupe va enfin mettre en place cette année « un vaste programme social afin de développer la marque employeur », qui s’articulera via des formations, la proposition d’avantages aux collaborateurs et une communication interne plus soutenue. De nouvelles opérations de croissance externe sont prévues au premier semestre ainsi qu’un développement prochain dans le secteur du motocycle. « Nous souhaitons devenir un acteur de la mobilité dans chacune de nos zones de chalandise », annonce Georges Legrand. L’ensemble de ces projets mis en œuvre en 2021 doivent permettre au groupe familial d’aller chercher les 250 millions d’euros de chiffre d’affaires dans les trois prochaines années.