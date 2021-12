BMW

Le groupe Grim, qui distribue BMW et Mini dans l'Hérault et la Drôme, s'est positionné pour racheter les concessions automobiles des deux marques à Albi et Onet-le-Château, ainsi que le site BMW Motorrad d'Albi. Tous sont détenus par Jean-François Escat. Cette opération devrait être entérinée le 1er janvier 2022.



Le groupe Savy devrait également finaliser en début d’année prochaine l'acquisition de la concession BMW de Troyes, détenue par Christophe Lombard. Cette transaction va permettre à l’entité dirigée par Régis Harduin de s’étendre dans un sixième département, l’Aube.



Hyundai

Le constructeur coréen nous informe que la société MV Auto, dirigée par

Éric Ferrand (groupe Référence Automobile), a démarré le 1er décembre 2021 ses activités de distributeur et réparateur agréé à Dieppe. L’entité normande distribue également les marques Opel, Kia, Suzuki et Isuzu dans cette même ville.



à Paris, la société Autos Pyrénées 290 (Alain Lafranchis) a cessé ses activités de réparateur agréé de la marque Hyundai le 13 novembre 2021.



Enfin, le groupe Sima, dirigé par la famille Mariscal, s'est positionné pour racheter la concession Hyundai de la société N.D.G. Auto (partagée avec les marques FCA), située à Groslay (Val-d'Oise).

Nissan

Le constructeur nous informe de la fermeture depuis le 24 novembre 2021 de la concession de Lons (Pau), exploitée par le groupe Eden auto (cessation complète des activités vente et après-vente). Depuis l’an passé, l’opérateur est implanté dans la commune de Lons, au nord de Pau, via un village automobile. Dans celui-ci il représente les panneaux Renault, Suzuki, Seat, Cupra, Mitsubishi et Kia. Le logo Nissan n’y figure plus mais l’opérateur distribue la marque nippone à travers un point de vente situé à Lescar (à l'ouest de Pau).



Opel

Suzuki

Le groupe Carwest, qui distribue Opel depuis quelques semaines à Plaisir et Rambouillet (Yvelines), arbore également le logo de la marque allemande sur la façade de sa concession de Nanterre (Hauts-de-Seine). Il n’y distribue plus la marque Kia, qu’il continue toutefois de représenter à Coignières et Versailles.En novembre, le groupe Eden Auto a ouvert à Aire-sur-l’Adour (Landes) une annexe dépendant de la concession de Mont-de-Marsan.Le réseau de la marque nippone s’est renforcé grâce à l'arrivée de trois nouveaux points de vente en novembre. Le groupe Nep Car, dirigé par Cyrille Paumier, a pris le panneau Suzuki à Villepinte (Japan Motors Car), où il est déjà présent avec Renault et Dacia. Sur l’île de la Réunion, la société Cotrans Automobiles (groupe Bernard Hayot) distribue la marque dans les communes de Saint-Pierre et du Port.À LIRE. Suzuki. « Nous avons scellé un partenariat avec nos concessionnaires »