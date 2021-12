Spécialisée dans l’optimisation du suivi client, la société Custeed Garagescore a publié son classement des meilleurs groupes de distribution et concessions automobiles sur la base des avis partagés par les clients. À défaut d’une soirée de remises des récompenses, les dirigeants ont créé une page numérique spécifique pour annoncer les vainqueurs de cette quatrième édition des trophées de la performance client.

Un palmarès élargi en 2021 avec les marques automobiles

La société a récompensé les meilleurs performers parmi ses 361 groupes et 2 057 établissements partenaires de la solution, selon leur taux de satisfaction client dans trois catégories : atelier (minimum 300 avis recueillis en 2020), voiture neuve et voiture d’occasion (minimum 50 avis recueillis). Il est à noter que Custeed Garagescore a distingué, pour la première fois, les groupes selon leur volume d’avis enregistrés et récompensé des marques automobiles (pour l’après-vente et le VN).

Enfin, un quatrième trophée a été décerné aux concessionnaires et aux opérateurs (mais pas aux marques) sur la base du taux de transformation des leads recueillis auprès des clients facturés à l'atelier l’an passé (à partir de 100 leads générés).

Chaque classement repose sur le Net Promoter Score (NPS), soit un indice de pourcentage de promoteurs déduit du pourcentage de détracteurs. Au total, ce sont 50 établissements et 30 groupes de distribution qui figurent dans les classements publiés en ligne.

Le palmarès des trophées de la performance client Custeed Garagescore 2021

Meilleure satisfaction client atelier



Meilleure satisfaction client voiture neuve

Meilleure satisfaction client voiture d'occasion

Meilleure conversion des leads