Selon l’étude consacrée aux grands groupes de distribution automobile en Europe réalisée par le cabinet ICDP et qui a été publiée dans les colonnes d’Automotive News Europe, les 50 premiers opérateurs européens ont représenté 13 % des ventes de véhicules neufs dans le continent en 2020, soit une hausse de 1 point par rapport à 2019. Le chiffre d’affaires cumulé du top 50 s’est contracté de 10 % par rapport à 2019. Ce sont les groupes du top 10 qui ont été les plus affectés.



Emil Frey écrase la concurrence

Le suisse Emil Frey trône largement en tête du classement (établi sur la base du chiffre d’affaires) avec un CA de 13 milliards d’euros réalisé sur l'exercice 2020 (15 Mds€ en 2019) et un total de 555 000 véhicules neufs commercialisés, dont 125 000 dans le cadre de ses activités d’importateur (pour le compte des marques de Stellantis principalement). Le groupe suisse a même creusé un peu plus l’écart sur ses poursuivants. L’américain Penske (5,82 Mds€) conserve sa deuxième place, malgré un CA en forte baisse (8,02 Mds en 2019). Le britannique Inchcape complète le podium (4,64 Mds€), dont est évincé Lookers, qui perd deux places par rapport au précédent classement.



Les opérateurs britanniques ont fortement souffert de la crise en 2020, Lookers et Pendragon ayant annoncé rapidement des suppressions d'emplois et des fermetures de sites. En quatrième position dans l'étude publiée l'an passé (5,14 Mds€), Pendragon est désormais relégué à la neuvième place (3,29 Mds€). Dans le top 10, on notera la forte progression du néerlandais Pon Holdings (6e), qui gagne onze places grâce à ses activités d’importation représentant le gros de ses volumes de vente. Au total, treize opérateurs ont aussi un statut d'importateur en Europe. Les cinq derniers groupes du classement ont enregistré un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard d’euros (ils étaient deux sous cette barre l’an passé).



By My Car passe devant Gueudet

Comme dans l’étude publiée en 2020, le top 50 des groupes de distribution européens comprend huit opérateurs hexagonaux, positionnés entre la 22et la 45place. By My Car, qui vient de se développer en Italie, devance Gueudet, qui était le mieux classé l’an passé. Le groupe Maurin réalise la meilleure progression, passant de la 36à la 29place.derrière le Royaume-Uni (12) et l’Allemagne (10). On notera que la plupart des opérateurs français membres du top 50 ont réalisé des opérations de croissance externe au cours des derniers mois.