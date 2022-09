[Article mis à jour le 12 avril 2021]

Le groupe Chopard est en passe de racheter les établissements Bacchi-Bouteille et ceux sous l'appellation Esterel distribution automobile (EDA), travaillant les marques Citroën, DS, Fiat et Abarth, dans le sud de la France. L’opération, qui devrait être finalisée au mois de juin, permettra au groupe dirigé parÀ LIRE. L'interview de Pascal Bacchi Le constructeur américain nous informe que la société Laïta Automobiles, qui distribue la marque à Quimperlé (Finistère), a été absorbée par le groupe Sica. Cette opération de fusion est rétroactive au 26 janvier 2021. Dirigé par Ludovic de Fombelle, Sica représente le panneau Ford à Lorient et Concarneau.

Plusieurs mouvements sont intervenus dans le réseau de la marque coréenne ces dernières semaines. Ainsi, nous apprenons que la société Enjin Automobiles, dirigée par la famille Ravon, a repris le 1er avril 2021 la distribution de la marque coréenne à Saint-Étienne (Loire). Le groupe Ravon représente déjà les panneaux Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Volkswagen, Seat et Cupra dans la ville. Il remplace l’entité AC Bougault, appartenant à la famille Guillerminet, qui distribuait la marque Hyundai à Saint-Étienne depuis 2014. Ce dernier continue d’exploiter les marques Opel et Suzuki.

Depuis le 1er avril 2021, les activités de distributeur et de réparateur agréé de la marque au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) sont assurées par l’entité Ellipse Automobiles, qui appartient à BPM Group. Ce dernier, qui distribue déjà la marque à Bourges, Châteauroux et Amilly, succède à la société Garage des deux lions nations (groupe Nation). Il est à noter qu’il s’agit du premier site en Île-de-France pour le groupe dirigé par Patrick Bornhauser.

Jaguar Land Rover

Le constructeur informe par ailleurs que les entités Poirier Automobiles, à Alençon (Orne), et Automobile Delahaye, à Toulouse Nord (Haute-Garonne), ont cessé leurs activités de distributeur et réparateur agréé au cours du mois de mars 2021. Enfin, la société Carexel, détenue par le groupe Lempereur , a transféré le 1mars ses activités de distributeur et de réparateur agréé sur son nouveau site, à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais). La société Lemoine Automobiles distribue également la marque dans un nouvel établissement depuis le 12 mars 2021 dans la ville de Saint-Omer (Pas-de-Calais).

La concession de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) a arrêté le 31 mars 2021 ses activités de distributeur et devient uniquement réparateur agréé Land Rover. La concession Land Rover d’Amiens (également réparateur agréé Jaguar), détenue par la société James Lefebvre Automobiles, a déménagé le 29 mars dans ses nouveaux locaux « Arche ».

Nissan

Le groupe Emil Frey a acté le 1er avril 2021 le rachat de la concession de Charleville-Mézières (Ardennes), qui appartenait à Emmanuel Hacquart. Cette reprise s’accompagne d’un déménagement et d’un changement de dénomination commerciale (Nyxo Charleville By Autosphere désormais). Le constructeur nous informe de la fermeture de deux agents service : Nissan Vierzon (groupe Simonneau) et Nissan Mornant (garage Thivent).



