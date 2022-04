BMW Mini

FCA

Le groupe GCA, dirigé par David Gaist, va exploiter les concessions BMW de La Roche-sur-Yon, des Sables-d'Olonne (Vendée) et de Niort (Deux-Sèvres) dans le cadre d'une association avec la famille Guénant, qui reste actionnaire minoritaire au sein des affaires.Concessionnaire automobile et moto,(Camp Major). L’opérateur distribue la marque de deux-roues à Fréjus et Toulon. Dans cette ville, il représente également le panneau Honda Moto, ainsi que l’enseigne Maxxess. Le groupe Lempereur s'est positionné pour acquérir les quatre points de vente BMW et Mini de Philippe Delahousse (Bayern Auto Sport), situés à Calais, Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et Dunkerque (Nord). En 2020, ces affaires avaient représenté un volume d’un peu plus de 600 voitures neuves et un chiffre d’affaires de près de 60 millions d’euros. L’opération devrait être finalisée le 1juillet 2022.À LIRE. GCA se renforce avec BMW en association avec le groupe Alain Guénant

JMJ Automobiles s'est positionné pour reprendre les concessions Fiat, Jeep, Abarth et Alfa Romeo de la famille Chopot, situées à Épinal et Saint-Dié-des-Vosges. Ces affaires ont pesé un volume de 600 véhicules neufs et un chiffre d'affaires de 19 M€ en 2021.



Hyundai

Le constructeur informe de la reprise au 1er avril 2022 de l’activité de distributeur et réparateur agréé Hyundai au Puy-en-Velay (Haute-Loire) par le groupe Ravon (Enjin Automobile). La marque coréenne était auparavant distribuée dans la ville par la société TG Auto, dirigée par la famille Gauthier. Entrée dans le réseau Hyundai en 2021 avec la reprise de l’affaire de Saint-Étienne, l’entité dirigée par Christophe Ravon accueille donc ce second point de vente aux couleurs de la marque coréenne. Il est déjà implanté au Puy-en-Velay avec la marque Volkswagen.

Mitsubishi

Le groupe Emil Frey a annoncé la création d’une plaque consacrée à la marque Mitsubishi dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais au 1er avril 2022. Celle-ci sera constituée de sept concessions, comprenant trois sites principaux à Lille Hellemmes/Villeneuve-d’Ascq, Lens et Calais, ainsi que quatre sites annexes localisés à Arras, Dunkerque, Valenciennes et Maubeuge. Implantées au sein des affaires du groupe représentant les marques Renault et Nissan, les concessions seront estampillées MIHO by autosphere. Cette plaque devrait atteindre un potentiel commercial de 500 véhicules neufs en 2023.



Nissan

Le groupe Eden Auto a ouvert en mars un site agent services à Libourne (Gironde). Ce dernier était déjà présent dans la ville avec les marques Kia et Opel. En 2020, Eden Auto était le deuxième plus gros distributeur Nissan en France avec un total de 2 600 véhicules neufs vendus à travers 13 implantations.



Le groupe Rousseau s’est positionné pour acquérir les concessions Nissan du groupe Neubauer situées à Sartrouville (Yvelines), Saint-Ouen-l’Aumône, Saint-Brice-sous-Forêt et Saint-Gratien (Val-d’Oise). L'entité familiale, qui distribue neuf marques en Île-de-France (dont Renault, Dacia et Mitsubishi, de l'Alliance), ferait ainsi son entrée dans le réseau du constructeur nippon.



