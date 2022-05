Faurie acquiert 100 % de Gibaud…

Avec l’acquisition totale du groupe Gibaud (dont il avait pris 20 % en 2017), actée en janvier 2020, Marc Faurie a fait main basse sur les concessions Renault-Dacia de Guéret et de Châteauroux, ainsi que sur neuf affaires Opel. L’ensemble de ces sites représente un chiffre d’affaires de 210 millions d'euros. D’autre part, Faurie s’était porté acquéreur au début de l’année de la concession Renault-Dacia de Sarlat-la-Canéda, propriété de Didier Robert.

… et Mary 100 % de la société Tuppin-Mary

En février 2018, le holding François Mary entrait au capital du groupe dirigé par David Tuppin, opération donnant lieu à la création d’une nouvelle entité, baptisée Tuppin-Mary (distincte du groupe Mary). Les deux opérateurs ont signé, en date du 2 décembre 2020, un protocole de prise de contrôle de 100 % des titres de la société Tuppin-Mary – contrôlée à 51 % par Mary et à 49 % par Sita (Tuppin) – par le holding François Mary. La prise de contrôle sera effective le 2 janvier 2021.

Dix filiales de Renault Retail Group cédées

En février 2020, la filiale de distribution de Renault annonçait le redimensionnement de ses activités en France à travers la cession de dix concessions et de son siège de Grenelle, à Paris. Le point sur les sites cédés et leur repreneur.

RRG Nancy repris par By My Car.

RRG Strasbourg Hautepierre (avec le point-relais d'Illkirch-Graffenstaden), Mulhouse, Montbéliard (point-relais de Belfort) ; groupe Hess.

RRG Orléans ; groupe Warsemann.

RRG Nîmes ; groupe GGP.

RRG Toulouse et Montpellier (repreneurs pas officialisés à ce jour).



By My Car reprend Welcomcar

Après avoir nommé début juillet Carlos Gomes au poste de directeur général, By My Car a annoncé l’acquisition du groupe Welcomcar, qui distribuait Volkswagen (VP et VUL), Audi, Seat, Cupra et Skoda à Orléans (88 millions d'euros de CA en 2019). Avec cette opération, le troisième opérateur français a élargi son territoire.

Tressol-Chabrier en force à Montpellier

Avec le rachat, au deuxième trimestre, des concessions Maserati, Volvo, Seat, Skoda au groupe Capel, Tressol-Chabrier a renforcé sa position à Montpellier. Déjà distributeur de Peugeot et Citroën dans la ville, le groupe de Didier Chabrier a aussi fait main basse sur la concession Opel de Jean-Louis Vergnet, une opération incluant le site de Sète.



GCA repousse les frontières

GCA a étendu son périmètre et renforcé sa position avec BMW et Mini au premier semestre en rachetant les concessions de Philippe Emond, implantées à Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Reims, Saint-Quentin et Soissons (73 M€ en 2018). Autre fait marquant, l’entité dirigée par David Gaist a acté, le 1er octobre 2020, l’acquisition des concessions belges Toyota de Mouscron et de Tournai, en attendant Charleroi en 2021. Il s’agit de son premier développement à l’étranger.

Chopard rachète Étoile 21

Cet été, le groupe Chopard a finalisé le rachat auprès d'Étoile 21 des concessions Mercedes-Benz (VP, VUL, V.I.), Smart et Fuso, soit cinq affaires situées à Belfort, Besançon, Vesoul et Chenôve (deux sites), qui ont vendu 2 300 VN et 1 800 VO en 2019. Un an avant, le groupe dirigé par Jean-Claude Bernard avait dégagé 160 millions d'euros de chiffre d’affaires. Avec cette reprise, Chopard est devenu le plus gros distributeur Mercedes-Benz de France.



Eden Auto rachète la plaque BMW de Parot

Le groupe dirigé par Éric Stierlen a repris le pôle premium de Parot, composé des sites BMW et Mini de Brive, Limoges et Bordeaux (Centre et Brienne), soit 1 434 VN en 2018. Avec ce rachat, Eden Auto a conforté sa position à Bordeaux, où il distribue Opel, Nissan, Kia (marques reprises au groupe Pigeon en 2019), BMW et Mini.

Emil Frey se renforce avec Renault

Le premier groupe de distribution automobile a annoncé en décembre la reprise des concessions Renault et Dacia du groupe Car Avenue, situées dans les villes de Saverne (Bas-Rhin), Sarrebourg et Sarreguemines (Moselle). « Ces affaires viennent compléter le réseau des 37 concessions Renault-Dacia d’Emil Frey. Déjà implanté à Metz, Ennery, Thionville, Woippy, Marly et Mexy, le groupe améliore ainsi sa cohérence territoriale – en Moselle et dans le Bas-Rhin – et augmente son volume de ventes de 2 000 véhicules neufs et 1 100 véhicules d’occasion supplémentaires », détaille Emil Frey France.

RCM et Car Avenue en Belgique

La filiale RCM Belgique du groupe RCM (Chabot) a repris au premier semestre 2020 la concession Mercedes-Benz Sogalux de Charleroi (Belgique) à Sofinpar. Les autres concessions arborant l’étoile de l’opérateur belge, à Namur, à Arlon, à Libramont et à Marche-en-Famenne, ont été acquises au début de l’été par Car Avenue.