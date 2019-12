Fastueuse et célèbre à bien des égards (son palais des papes, ses remparts, son pont, son festival...), Avignon fait partie des cinquante villes françaises les plus peuplées, avec 92 000 habitants. Au cours de la dernière décennie, son aire urbaine a connu un boom démographique de 76% et une extension de 136% de sa surface, en raison de la jonction de son pôle urbain (intégrant Carpentras) avec ceux d’Orange, de Cavaillon et de L’Isle-sur-la-Sorgue. De fait, la zone de chalandise des concessions automobiles est répartie sur trois départements : l’ouest du Vaucluse, l’est du Gard et le nord des Boûches-du-Rhône.

Encore quelques affaires familiales

C’est en 1936 que le grand-père de Jean-Pierre Burchiellaro, directeur de la concession Kia, a ouvert sa concession Simca, qui, par la suite, arborera les panneaux Saab, Chevrolet, Opel et finalement Kia depuis 2004. Après une période compliquée, liée aux destins de certaines marques, l’affaire Pierre Balbi a retrouvé un équilibre. « Nous sommes largement au-dessus du seuil de rentabilité, se réjouit le dirigeant. Notre côté familial est un avantage pour Kia, car nous lui assurons un plein investissement dans la vente. Nous sommes proches de nos clients et implantés depuis longtemps. On a un très fort taux de fidélisation et certains de nos clients Opel sont passés chez Kia, car ils nous font confiance. » Le dirigeant précise qu’un éventuel développement pourrait se faire, mais avec Kia et dans une zone d’influence proche de celle des concessions du groupe à Avignon et à Orange.



Pour François Bouffard, directeur de MC Motors (Skoda, 450 VN) et SP Motors (Suzuki, 320 VN), la succession est en cours grâce aux enfants. Guillaume, 34 ans, est déjà responsable du service après-vente. Sa sœur Anaïs, 28 ans, après une expérience dans l’univers du prêt-à-porter, est devenue responsable marketing pour les deux marques. Elle aura la charge de la partie commerce d’ici cinq à six ans. A 18 ans, Nathan est encore en formation en dehors de l’entreprise.

« Je ne sais pas si je vais apporter des choses meilleures que celles de mon père, mais des choses différentes certainement. Il faudrait qu’on arrive à faire un mix de nos expériences », suggère Anaïs.

En parallèle de ces changements à venir, « nous sommes en recherche de croissance externe », explique François Bouffard. Les 5 000 m2 de terrain sont trop petits et des travaux sont en cours pour gagner de la place.

La voiture électrique réalise de bons scores

BMW Avignon, aux mains de Foch Automobiles, fut l’une des dix-neuf concessions en France choisies pour commercialiser la gamme i en 2013. Lionel Blanck a vu ses clients découvrir la voiture électrique, tout comme ses collaborateurs en atelier. « C’est une bonne chose de l’avoir fait avant tout le monde. Nous avons des clients qui en sont à leur troisième i3 et attendons avec impatience le X3 électrique. » Avec la gamme i, la concession a vu venir des clients de marques généralistes.

« Tout le monde pensait que ce seraient les grandes villes qui accueilleraient le plus de BMW i3, grâce au réseau de recharge. En réalité, à la fin de la première année, nous nous sommes aperçus que plus de 80 % des possesseurs d’i3 avaient une maison indépendante et rechargaient à leur domicile. En six ans, le réseau de recharge en Avignon s’est développé essentiellement grâce à des initiatives privées, celles d’Auchan, d’Ikea ou encore de la compagnie nationale du Rhône [premier producteur français d’énergie 100% renouvelable] dans le cadre du plan avec l’Etat. Tous les 80 km, du lac Léman à Port-Saint-Louis-du-Rhône, on trouve une station de recharge rapide avec six à huit prises. » Il regrette cependant qu’un des freins à l’usage vienne du fait que, parfois, certaines bornes ne fonctionnent pas et que cela peut prendre du temps avant qu’elles soient réparées.



Par rapport au marché national, là où la voiture électrique peine à représenter 2% des ventes, BMW Avignon réalise entre 10 et 15% de ses volumes avec l’i3, soit quatre à cinq unités par mois sur trente cinq ventes. « Nous sommes en phase de renouvellement, car nos clients qui ont acheté l’i3 veulent continuer avec ce modèle, précise Lionel Blanck. Nous pouvons leur proposer de passer de 64 à 94 A et maintenant 120 A et pas forcément pour un loyer plus important. »

Côté Kia, l’e-Niro réalise 6% du volume des ventes cette année, soit 21 ventes. « C’est le type de produit que le client attend et qu’il faut vendre dans les trois premiers mois, un peu comme à l’époque de la Camaro. J’avais pris le parti d’anticiper cette demande pour avoir des voitures en stock », observe Jean-Pierre Burchiellaro.

Le véhicule d'occasion a la cote

« Le dieselgate en 2015 nous a fait comprendre que se focaliser sur le véhicule neuf était dangereux, explique Gioni Nicastro, le directeur de la concession Volkswagen. Nous avons alors choisi de nous diversifier avec le véhicule d'occasion et mis en place une équipe dédiée. » Cela s’est traduit par un volume annuel qui est passé de 500 à 1 000 véhicules d'occasion. Pour atteindre un tel objectif, il a fallu s’organiser en conséquence. Grâce à une rotation rapide (45 jours en moyenne), le stockage ne pose pas de problème. Sur les 65 personnes que compte la concession, 6 sont dédiées au business du VO, auxquelles s’ajoutent 4 mécaniciens, 1 réceptionnaire et 1 partie du personnel de la carrosserie.

« Nous avons un délai de sept jours entre l’entrée en stock et la mise en parc pour préparer un VO. Les mécaniciens participent aussi à l’expertise de la voiture, ça permet de ne pas nous tromper sur les frais de remise en état. Nous sommes en moyenne entre 2 et 4% en dessous du prix du marché. 60% de nos ventes sont locales et 40% en dehors du département. »

Pour Sukuki et Skoda, le véhicule d'occasion, c’est la troisième marque du groupe, pesant le poids d’une marque avec 500 Skoda et 250 Suzuki d’occasion. Chez Citroën, on vend chaque année 1 600 VO pour autant de VN et l’occasion est la première source de rentabilité de l’entreprise. L’activité emploie 7 personnes, sur les 120 de l’entreprise.



La concession Jaguar Land Rover a choisi la voie de la passion pour mettre en place un négoce de voitures d’occasion de prestige avec la concession Ikonic. « Nous avons installé un espace de vente de VO de haut de gamme et “youngtimers”. On en vend beaucoup aux Avignonnais et par réseautage », explique Laurent Giordano, directeur du groupe SVA. On trouve dans son showroom des Lamborghini, Porsche , Maserati...

Marché premium et malus

Concernant Jaguar et Land Rover, ses clients choisissent de grosses configurations. « Un Range Rover Sport commence à 75 000 €, mais nous les vendons entre 100 000 et 120 000 €, avec des finitions de haut de gamme et des moteurs puissants, précise-t-il. C’est la production qui limite nos ventes. Nos clients sont du coté de Villeneuve-lès-Avignon, des Angles, des Alpilles et du Luberon. Il est plus rare de les trouver à Avignon. » Toutefois, le nouveau barème du malus, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, risque de faire un tort considérable à ce marché. L’arrivée d’une motorisation six-cylindres hybride pourrait préserver l’activité.

C’est 1 M€ que le groupe Midi Auto 84 a investi pour accueillir la marque DS dans un showroom de 500 m2. A la fin de septembre 2019, la marque représentait 13 % du volume de ventes de la concession, sur 1 345 véhicules neufs, soit 141 DS. « La marque démarre bien et nous apporte de nouveaux clients, ainsi que de nouvelles reprises pour le VO. On apprend à travailler le premium. C’est un marché de conquête et il n’y a pas de cannibalisation avec Citroën », constate Olivier Guillot.



Segment B roi et diesel qui résiste

Pour Kia, comme pour Citroën, le segment B occupe une place de choix dans le mix produit. Ainsi, en 2018, les Picanto et Rio représentaient respectivement 29,4% et 15,9% des ventes de Kia à Avignon, contre 23,5% et 13% au niveau national. Cette ventilation se fait au détriment de la Ceed (5,6 % en local, contre 9,2% au niveau national), du Niro (6,8%, contre 10,1%) et du Sportage (22,9%, contre 25,5%). Seul le Stonic est en phase (13,9%, contre 14%). Mais les clients de la marque coréenne roulent beaucoup pour aller travailler et le passage à l’essence n’est pas une évidence : le diesel représente encore la moitié des ventes de la Ceed, par exemple. La tendance est un peu différente chez Volkswagen, où l’essence représente 71% des ventes aux particuliers. « Mais ces dernières semaines, remarque Julien Gildas, chef des ventes VN de la marque, nous avons l’impression que les clients ayant acheté une “essence” il y a dix-huit mois reviennent après avoir constaté que les consommations de leur voiture sont importantes et ils nous demandent ce que nous avons comme diesel. Ce marché n’est pas mort. »