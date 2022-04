Alors que les groupes de distribution hexagonaux font le dos rond, en espérant profiter le plus longtemps possible de la reprise commerciale, de l’autre côté de la Manche, l’heure est à la restructuration. Ainsi, le groupe Pendragon, qui figurait à la 4e place du top 50 des groupes européens en 2019 (selon ICDP), a annoncé en juillet qu’il allait fermer 15 concessions et supprimer 1 800 emplois, en raison d’une baisse de la demande.

La pandémie de Covid-19 a eu pour effet d’accélérer la mutation de son modèle d’exploitation, qui avait déjà été enclenchée avant la crise. La plupart des concessions qui seront fermées étaient déficitaires et avaient cumulé une perte de 2 millions de livres sterling en 2019. Selon le PDG, Bill Berman, ces décisions doivent permettre « de créer une entreprise résiliente, plus légère, plus rentable et plus compétitive au sortir de la crise ».



Lookers dans la tempête

Troisième plus gros groupe de distribution en Europe en 2019, Lookers traverse également une période compliquée. L’opérateur britannique a annoncé, en juin, qu’il envisageait de, car il entend réduire ses coûts de 50 millions de livres sterling par an. En fin d’année 2019, il avait déjà annoncé la fermeture de 15 points de vente. Dans un communiqué publié en août, Lookers a annoncé le report de la publication de ses résultats financiers. La présentation des résultats avait déjà été repoussée en mars dernier. Le groupe britannique avait alors expliqué qu’il avait identifié des transactions frauduleuses dans l'une de ses divisions opérationnelles. Une enquête a par la suite révélé d’autres irrégularités.