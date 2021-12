Une économie de transition

Faire évoluer le modèle des réseaux de distribution et d’entretien

Si l'on en croit une récente enquête de l'INSEE*, le climat des affaires dans l'ensemble du commerce français de détail et du commerce-réparation automobile s'améliore de nouveau. Mais l'embellie n'est pas la même selon que l'on aborde le secteur de la vente, qui progresse, ou celui de la réparation, qui stagne. D'ailleurs, l'embellie supposée par l'organisme statistique est uniquement fondée sur l'augmentation des soldes d'opinion relatifs aux intentions de commandes et aux ventes passées. Les effets de la crise sanitaire sont durables : marché morose, fin du thermique, pénurie de semi-conducteurs , nouveau rapport à la voiture… Les défis à relever sont nombreux. D'ailleurs, la filière veut se les approprier de façon à exploiter les tendances et à accélérer la reprise.En effet, les Assises nationales de l'automobile qui se tenaient au Mans début novembreLe marché de la voiture électrique s'annonce plus rapidement mature que prévu, avec des effets massifs. Les tentatives d'importations asiatiques en Europe s'accroissent, favorisant les industries chinoises et coréennes. Aussi, l'automobile dans son ensemble s'apprête à vivre une deuxième révolution industrielle. Elle ne concerne pas uniquement les grands constructeurs. Elle va aussi changer le quotidien du mécanicien-réparateur, de l'artisan garagiste indépendant et des agents de marque. Sans oublier les réseaux d'entretien et de distribution.À LIRE. Défaillances d'entreprises. Recul dans le commerce et la réparation Face au prix élevé des carburants , les Français anticipent déjà la disparition de la voiture à moteur thermique d'ici à 2040. Mais les motivations pour ce changement sont guidées par des raisons plus économiques qu'écologiques. En effet, 40 % d'entre eux avancent le prix du carburant devant les raisons environnementales (30 %)**. L'enthousiasme des Français est donc encore mesuré, et ils restent globalement attachés aux véhicules actuels. OVO Energy et l'IFOP ont relevé que la voiture à essence se classait en quatrième position (79 % de bonne image), loin devant le véhicule électrique (16position avec 56 % d'image positive). Ceci, pour la bonne et simple raison que la voiture thermique est le premier mode de déplacement quotidien.Dans le match entre thermiques et électriques, la filière qui s'organise autour des trois constructeurs présents dans l'Hexagone – Renault, Stellantis et Toyota – doit faire face aux chocs. Il en va de même pour les quatre équipementiers français de dimension mondiale : Faurecia, Valeo, Plastic Omnium et Michelin. Ils voient le nombre de véhicules assemblés en France continuer de baisser***. Pour faire face aux évolutions du marché,À LIRE. Carlos Tavares (Stellantis) s'inquiète du coût de l'électrification Tout d'abord, pour créer un parc automobile hybride et/ou électrique, il va falloir entre autres nombreux points que la France promeuve massivement les investissements en direction des batteries, de l'hydrogène et des techniques de recyclage. Car les Français regarderont le prix de la batterie, son autonomie et l'efficacité du véhicule avant de passer du moteur essence au moteur « propre ». Cela suppose aussi un vaste plan de reconfiguration de la filière en termes de pièces car les véhicules électriques en comportent moins que les thermiques. Il va donc falloir requalifier les salariés et professionnels des métiers de l'automobile en les formant. Il faudra aussi, plus généralement, produire suffisamment d'électricité et déployer un nombre de bornes assurant la viabilité des déplacements urbains comme ruraux.Enfin, la coexistence des véhicules thermiques et électriques avant la disparition des premiers va êtreToujours réactifs, ils doivent suivre les innovations en développant de nouveaux services pour leurs clients (relais colis, location de véhicules, intervention chez le client) en tenant compte de la demande locale. De même, leur avenir passera forcément par le garage connecté avec les services à distance, notamment la signature du contrat de services, d'entretien. Utopique ? Regardons par exemple comment nos supérettes de quartier sont passées sous les enseignes des grands groupes. Le commerce de proximité peut résister et se développer s'il sait faire évoluer son offre. Il en ira de même pour les garages indépendants et les réseaux d'entretien et de distribution. Car les fabricants français et les équipementiers savent très bien qu'ils assurent un maillage du territoire sans comparaison. C'est donc vers des partenariats stratégiques que doivent se tourner les différents acteurs pour assurer leur avenir. C'est une des conditions pour que le modèle économique de la voiture électrique permette une dynamique collective.Président d'EBP MéCa* Enquête INSEE - Informations rapides n° 300 - 24 novembre 2021 - « En novembre 2021, le climat des affaires dans l'ensemble du commerce de détail et d'automobiles s'améliore de nouveau. »** OVO Energy France - IFOP Baromètre des mobilités électriques - 23 novembre 2021.*** Ouest France - Avril 2021 - Automobile : la transition vers l'électrique menace 100 000 emplois