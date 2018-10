Le + 4,7 % d’immatriculations VP sur septembre démontre que le constructeur n’éprouve pas de difficulté dans la transition NEDC-WLTP (ni vers les motorisations Euro 6.2) et permet à Citroën de capter des parts du marché : 10,6 % sur le mois isolé et 9,7 % au cumul (9,6 % en huit mois).

Mieux, Citroën récupère, depuis fin août, des volumes qui restaient en retard de livraison ces derniers mois : C3 (+ 38,4 % en septembre) et C3 Aircross (+ 71,3 %), dont les commandes avaient toutes les peines du monde à être délivrées jusqu’à la fin de juillet. Les deux autos ont même représenté 63,5 % du total immatriculé de Citroën en septembre : un déséquilibre notable. La forte progression de leur volume respectif vient en réalité compenser la chute des anciennes stars, C4 Picasso II et Grand Picasso II (10 % du total immatriculé à elles deux). La petite C1 II est devenue en septembre le troisième bestseller de la marque (10,5 % du volume, + 38,1 %). « Elle profite de la prime à la conversion en attirant des possesseurs d’occasions anciennes », explique notre panel. « La nouvelle C4 Cactus prend doucement de l’ampleur, indique ce directeur de site. Les clients viennent pour l’essayer, elle séduit et est porteuse des valeurs de la marque : confort très marqué, protection, famille. Nous devons la promouvoir. »

« Next gen. SUV » au Mondial

C’est exactement le patchwork de valeurs que Citroën met en avant sur son stand au Mondial. Un stand très abouti, cohérent, représentant un territoire de marque dans lequel clients et distributeurs doivent retrouver « leur » Citroën. Entre l’espace central, appelé « Next gen. SUV », qui présente le nouveau C5 Aircross et le C3 Aircross, l’espace « famille », qui porte le nouveau Berlingo, les spectacles musicaux quotidiens intitulés « Oui are French », la marque a bien approfondi son territoire depuis 2016 et la présentation de La Maison Citroën. Nos correspondants distributeurs confirment :

« Oui, il se passe bien quelque chose d’important. Nos nouveaux concepts de showroom, d’accueil magasin ou d’atelier retrouvent une cohérence forte. Chez Citroën, on sait de nouveau où on habite. »



Prévision octobre

Les commandes sont positives : + 6 % pour notre panel en VP, + 4 % en VUL. Le réseau attend avec impatience l’arrivée physique du C5 Aircross (d’ici à décembre), dont les commandes sont déjà ouvertes.