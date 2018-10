La marque a progressé de 11,2 % sur le canal des particuliers : c’est la véritable mesure de ses performances. Peugeot est donc, pour la seconde fois depuis le début de l’année, leader du marché des particuliers, avec 14 153 VP, devant Renault (13 149).

« Nous avions des objectifs très élevés, puisque le réseau était en retard de 10 points sur l’objectif d’août, explique ce patron de groupe. Nous avons réalisé des opérations, comme des ventes privées, sur des délais très courts, qui nous ont permis de prendre des commandes livrables sur le stock aux particuliers. »

Sage en VD et LCD

Sur les marchés BtoB, le segment des loueurs de longue durée demeure dynamique : + 3,5 % en volume, mais surtout 30,1 % de part. Peugeot domine totalement la concurrence. Les mises en VD comme les immatriculations en location de courte durée ont été sages sur le mois : la réussite de Peugeot se fait dans la maîtrise.

Sur le Mondial, Peugeot impressionne avec un territoire de marque très typé premium. La statue du Lion de 5 m de haut toise, en face, le stand Renault. Les nouvelles 508 et 508 SW ajoutent à cette image premium et sont armées pour séduire les flottes. Le concept-car e-Legend, librement inspiré du coupé 504, fait cohabiter la tradition stylistique et l’avenir (cockpit conçu pour la conduite autonome).



Le plus important se trouve cependant dans l’annonce faite par Carlos Tavares, le patron de PSA : d’ici à 2025, toutes les Peugeot commercialisées en Europe auront une version hybride ou électrifiée.



Prévision octobre

Les commandes du réseau Peugeot sont stables : + 0,5 % sur l’ensemble VP-VUL. Notre panel déclare + 2 % en VP, mais – 3 % en utilitaires. Le score se compare à un mois de septembre 2017 faste (+ 14 % en VP, + 6 % en VUL).