Distrigo soigne sa stratégie d’internationalisation et affiche des objectifs de conquête sur le marché espagnol, puisqu'il exposera sur le salon dédié à l’après-vente Motortec Automechanika, qui se tiendra à Madrid du 13 au 16 mars 2019. Il occupera un espace (pavillon 7, stand C05) jouxtant celui d’Eurorepar Car Service, exploitant ainsi la notoriété de l’enseigne, qui cherchera, de son côté, à parfaire son maillage territorial, déjà dense avec plus de 700 points de services.Le groupe PSA présentera une offre exhaustive avec ses pièces d’origine pour ses marques, mais aussi son volet multimarque : Distrigo avec Eurorepar et Forwelt (MDD pour les activités de carrosserie), sans oublier les pièces de certains de ses fournisseurs de premier plan (Bosch, Valeo…). Les services liés à ses offres, notamment la flexibilité et l’efficacité du dispositif de livraison, seront naturellement aussi mis en avant.Rappelons que Distrigo a connu une croissance de 8% en Espagne en 2018 et que la BU Independant Aftermarket table sur une croissance à deux chiffres dans le pays cette année.