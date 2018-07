Dans ses nouvelles fonctions, Dominik Gruber reporte directement à Marc Meurer, directeur général de Porsche France.Diplômé de Kedge Business School Bordeaux et de l’université de Portsmouth, UK (BA Hons), Dominik Gruber, de nationalité allemande, a débuté sa carrière chez BMW France en 2005, à divers postes au CRM et au département presse. En 2008, il a été nommé chef du département presse et relations publiques de Porsche France, poste qu’il occupait jusqu’à ce jour.Depuis 2008, Porsche France a connu une profonde transformation et une croissance significative de ses ventes en France. Entre autres, les lancements réussis de la Porsche Panamera et du Porsche Macan sur le marché français, ainsi que l’ouverture du premier Porsche Experience Center en France, au Mans en 2015, ont fait partie des temps forts du département presse et relations publiques sous sa direction.Dominik Gruber s’est réjoui de sa nomination : « Je suis très enthousiaste à l’idée de prendre la direction marketing de Porsche France. Avec l’arrivée en 2019 du premier modèle Porsche 100% électrique, le Taycan, la marque est à l’aube d’une nouvelle ère. La poursuite de son développement sur le marché français, la concrétisation de la digitalisation de l’entreprise et la préparation de l’arrivée de ce nouveau modèle constitueront des défis passionnants. L’expérience client et la satisfaction client seront au cœur de nos préoccupations. »Sa succession sera annoncée ultérieurement.