Pour sa deuxième édition, le prix de l'Homme de la Filière fait un bond dans l'avenir, en mettant en avant l'évolution technique et les innovations collaboratives. La FFC et le jury, sous la présidence de, président délégué de la CSIAM, et sous le haut patronage de, président de la FFC et de Solutrans, ont en effet choisi de récompenser et mettre en lumière, président de Transpolis, pour le développement de cette initiative française, première ville-laboratoire en Europe destinée à l'expérimentation des technologies et des véhicules dans le cadre de la connectivité et de la délégation de conduite.La mobilité de demain sera marquée par l’urbanisation croissante et la forte expansion des technologies digitales, faisant apparaître de nouveaux besoins dans un contexte global non dénué de contraintes, notamment environnementales, comme chacun sait. L'initiative Transpolis vise précisément à anticiper ces besoins, mais dans une veine aussi empirique que théorique et réflexive.Sur plus de 80 hectares situés dans la plaine de l'Ain, à proximité de Lyon, Transpolis réunit en un même lieu des scientifiques, collectivités, chercheurs, industriels ou encore usagers, pour tester les solutions de mobilité urbaine de demain. Le projet prend la forme d'une ville à l'échelle 1, au cœur de laquelle les participants développent et testent in situ leurs solutions.La force du projet réside enfin dans la mutualisation des moyens entre acteurs privés et publics. Groupes industriels, entreprises de taille intermédiaire, TPE/PME, organismes de recherche académique et institutions publiques..., tous ont répondu présent pour déployer une approche transversale dans différents domaines d'activités (véhicules, infrastructures, énergie, réseaux et télécoms, mobilier urbain ou encore services à la mobilité).Notons que la FFC remettra son prix à Dominique Fernier lors de la soirée des Rencontres de la Filière, le 5 décembre 2018 prochain, au Matmut Stadium Gerland de Lyon, devant plus de 300 invités.