L’usage du smartphone, en nette hausse ces dernières années, est le nouveau facteur émergent de la mortalité routière. En France, dix personnes meurent ou sont gravement blessées quotidiennement à en raison de cette mauvaise habitude. Plus glaçant encore, 60% des professionnels confessent utiliser leur téléphone au volant. Afin de lutter contre ce fléau croissant, DriveQuant met au point un système innovant, basé sur la détection de l’utilisation du téléphone par le conducteur d’un véhicule en déplacement.« Aujourd’hui, le smartphone remplace de nombreux accessoires au sein même du véhicule : GPS, lecteur de musique, accès Internet… Il faut savoir que téléphoner au volant multiplie par trois le risque d’accident, et lire un message en conduisant le multiplie par vingt-trois minimum », constate, CEO et cofondateur de DriveQuant.Le système mis en place par son entreprise repère, en premier lieu, toute utilisation du smartphone par le conducteur : appel, message, navigation sur le web. Puis, une note, de 1 à 10, prenant en compte le nombre de déverrouillages de l’écran, ainsi que la durée et la distance réalisée avec écran allumé pour chacun des trajets, est attribuée au conducteur. C’est cette dernière qui lui permet d’évaluer la dangerosité de sa conduite. L’objectif affiché de cette innovation est la sensibilisation d’un jeune public d’automobilistes, souvent affublé du surnom de « génération smartphones ».« L’une des missions principales de DriveQuant est d’apporter des solutions concrètes pour diminuer ce risque routier. Dès lors, le développement de cette technologie nous est apparu comme une évidence, et nous sommes fiers de la présenter dans le cadre des Journées de la Sécurité Routière au Travail », conclut en ce sens Philippe Moulin.