Problème en Chine

Marges intéressantes

Si les volumes demeurent modestes, la marque DS affiche une croissance de ses ventes mondiales au premier semestre 2019 :. « La croissance a été particulièrement marquée au deuxième trimestre, +15%. En outre, la nouvelle génération de modèles, DS 7 Crosback et DS 3 Crossback, représente 84% du volume, conte 41% sur le premier semestre 2018 », indiquent de concert Yves Bonnefont et Arnaud Ribault, respectivement directeur et directeur ventes et marketing de DS Automobiles.A l’image du groupe PSA, DS Automobiles reste(contre 88% pour le groupe). Sans surprise, la France est son premier marché (13 199 unités, soit -4%), devant l’Espagne (2 263 unités, -3%), et l’Italie (2 045 immatriculations, +93%). Toujours dans cette zone, le Belux parvient au cap des 1 500 immatriculations et des pays comme le Danemark, les Pays-Bas ou encore la Pologne connaissent une belle dynamique.Dans le reste du monde, les volumes sont confidentiels, mais certains marchés montrent des signes de frémissement et de pose de première pierre de la marque., le fait n’est pas nouveau. Il n’en demeure pas moins inquiétant :. Yves Bonnefont ne s’en cache pas : « Les problèmes sont nombreux, image de marque, réseau, etc. Nous travaillons actuellement sur un plan de relance d’ampleur et serons en mesure de vous donner plus de détails à ce sujet dans quelques semaines ». Ce plan concerne PSA dans son ensemble, en perdition en Chine , comme l’ont montré les résultats semestriels du groupe. La tâche est ardue, car le groupe repart de zéro, dans un contexte moins favorable qu’il y a quelques années.Au total, la marque s’appuie sur(32 à fin 2018). La France est articulée autour de 155 points de vente et Yves Bonnefont et Arnaud Ribault garantissent queSans forfanterie, ils attendent donc le second semestre avec confiance, se préparant avec soin à l’électrification de la gamme, avec DS 7 Crossback E-Tense (hybride rechargeable) et DS 3 Crossback E-Tense (100% électrique). Quand on fait remarquer aux dirigeants de la marque que la primeur des premiers véhicules électrifiés n’est pas réservée à DS comme c’était initialement prévu, ils mettent en avant l’intérêt du groupe : « C’est la pression réglementaire qui dicte le calendrier. L’intérêt du groupe passe naturellement avant tout. Mais fondamentalement, DS porte les valeurs d’innovation technologique du groupe, comme l’ont montré le système de vision de nuit ou le connected pilot ».Et de conclure : « Les commandes de véhicules électrifiés sont ouvertes depuis juin et il est donc trop tôt pour indiquer une tendance, mais nous sommes confiants, car il y a les premières commandes sans véhicule de démonstration et sans essai et les marques d’intérêt sont sensibles ».