Questions à, directeur de DS Performance et superviseur du développement de la DS E-Tense FE 19C’est une grande satisfaction pour l’équipe et la marque, d’autant que la concurrence était vaste et très affûtée. Actuellement, la Formula E est la discipline qui met en compétition le plus de constructeurs dans le monde (ndlr : Audi, BMW, Nissan, Mahindra…). On peut parler d’une discipline laboratoire, car elle concentre les recherches et les avancées technologiques sur la propulsion électrique. Entre la première et la deuxième génération de Formula E, nous avons notamment doublé l’autonomie des monoplaces tout en augmentant significativement leur puissance, et il n’y a plus de changement de voiture en course.Il y a beaucoup de pistes à l’étude, mais tout ne se concrétisera pas. Il faut garder à l’esprit que le développement d’une monoplace de Formula E représente deux ans de travail et ce qui est passionnant, c’est que vu que nous sommes à l’avant-garde des technologies électriques, nous anticipons des solutions, voire des pièces, qui n’existent pas encore aujourd'hui.Au-delà du programme sportif, c’est stratégique pour la marque et le groupe PSA, car le capital de l’équipe est en Chine et nous sommes donc partie prenante du plan Chine actuellement en redéploiement. Nous travaillons avec Techeetah sur la montée en puissance de son action de levier marketing sur le marché chinois.Le championnat du monde de Formula E est un succès populaire, j’en veux pour preuve les 160 000 spectateurs qui étaient présents sur l’épreuve de Berne, en Suisse. Mais ce n’est pas le public traditionnel du sport automobile, dans la mesure où il a moins de passion pour l’objet automobile et qu’il est moins « fan ». Loin de moi l’idée d’opposer les disciplines de la compétition automobile, j’ai eu beaucoup de plaisir partout où j’ai travaillé auparavant, mais ce qui est passionnant, c’est que le public de Formula E est plus mainstream, plus familial, plus porté sur la technologie en tant que telle aussi. Un élément important car nous sommes beaucoup plus proches de l’univers de la série que dans d’autres disciplines. D’où la satisfaction de voir que la technologie E-Tense permet de remporter des titres face à une telle concurrence.