A l’issue de la dernière course disputée à New York, le pilote français(DS/Techeetah) est devenu dimanche 14 juillet 2019 champion du monde de Formule E, pour la deuxième année consécutive. Il devance le Suisse(Nissan e.dams) et le Brésilien(Audi Sport ABT Schaeffler).Chez les constructeurs, l’écurie franco-chinoise DS/Techeetah décroche le titre mondial, avec 222 points, devant Audi Sport ABT Schaeffler (203 points), Envision Vision Racing (191 points), Nissan e.dams (190 points) et BMW i Andretti Motorsport (156 points).Un succès remarqué pour DS/Techeetah, quand on sait que DS Automobiles fournit le groupe motopropulseur pour la E-Tense FE19 Gen2. Avant cette saison, la marque DS était engagée en Formula E avec l'écurie Virgin Racing.« Notre engagement en Formule E fait partie d’une profonde implication de DS Automobiles dans l’électrification de ses véhicules », répètent à l’envi les dirigeants de la marque, à l’heure où sont commercialisés le DS 7 Crossback E-Tense (hybride rechargeable) et le DS 3 Crossback E-Tense (100 % électrique).« Et à partir de 2025, la gamme proposera uniquement des motorisations hybrides rechargeables ou 100 % électriques, voire les deux », rappelle, directeur de la marque DS Automobiles.