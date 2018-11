Alors que les promotions du Black Friday se sont en général achevées le dimanche 25 novembre 2018, le commerce en remet une couche avec le Cyber Monday. Ce jour d’après prend donc la relève et propose des réductions à prix cassés pour les retardataires, et ce, seulement pendant 24h. Mais ces offres agressives concernent plus le e-commerce. L'automobile joue le jeu.



Autopsphère se saisit de l’événement et propose ainsi une offre exclusive : la livraison offerte partout en France, pour l’achat 100% en ligne d’un véhicule. Il s’agit d’un avantage client de 199 euros. Pendant ce Cyber Monday, le loueur Sixt communique sur une offre valable partout dans le monde qui donne accès à -25% et même -50% sur la location pour toutes les catégories de voiture.

>> Lire aussi Black Friday : constructeurs et concessionnaires dans « le game »



Côté constructeur, la combinaison Black Friday/Cyber Monday s’applique aussi. Volkswagen étend ses Black FlashDays du 22 au 26 novembre 2018 et permet à ses clients de financer leur véhicule avec un crédit à 0% (valable sur 36 mois avec un apport minimum de 10%). Toyota fonctionne de la même façon pour la durée de ses promotions mais concernant l’hybride : jusqu’à -25% sur la gamme sur une sélection de véhicules en stock. Ford joue aussi les prolongations jusqu’au 26 novembre 2018 avec son combo : crédit 0% + TVA offerte sur plus de 2 000 véhicules en stock « tout équipés et prêt-à-partir ». Les conditions sont à voir sur le site Internet du constructeur. Fiat propose jusqu’à minuit, une ristourne pouvant aller jusqu’à 7000 euros de remise sur toute la gamme Tipo (voir conditions sur le Web).



Norauto prolonge lui aussi les jours noirs jusqu’au lundi soir. L’enseigne offre jusqu’à -60% sur une sélection de produits ou 15 euros par tranche de 100 euros d’achat sur le Web uniquement. Et, pour le Cyber Monday, seulement ce jour, Mister Auto, l’entreprise française de commerce électronique spécialisée dans la vente de pièces détachées automobiles, garantit -20% de réduction sur des produits signalés par des pastilles dès 99 euros d’achat. Le code à entrer est CYBER20.

En cherchant bien, les automobilistes comme les professionnels peuvent trouver encore bien plus ! Bon shopping !