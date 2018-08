Kia

Seat

Le constructeur coréen annonce que la marque est représentée depuis juillet à Maubeuge (59), via l’entité Maubeuge Automobiles Colau appartenant au groupe PGA . Ce point de vente, dirigé par Stéphane Chlebowski, distribue également les marques Ford et Fiat. Par ailleurs, le groupe JPV a été nommé réparateur agréé Kia au sein de la concession MAI de La Seyne-sur-Mer (83), où il était déjà distributeur.La marque espagnole s’appuie sur un nouvel opérateur à Epinal (88). Le groupe Passion Automobiles , qui distribue déjà Audi et Skoda dans la ville, remplace la société JCB Automobiles, dirigée par Jean-Claude Brocard. La concession Seat a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1M€ en 2017. Toujours à Epinal, le groupe dirigé par Yannick Etter annonce la création à la rentrée de septembre d’une concession Mazda.A Saintes (17), le groupe Barbier cède le panneau Seat au profit du groupe CAR, dirigé par Emmanuel Auffret. Distributeur Volkswagen et Audi en Charente et Charente-Maritime, ce dernier fait ainsi son entrée dans le réseau de la marque espagnole.