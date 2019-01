Volkswagen

Deux fermetures sont à signaler dans le réseau de la marque allemande en décembre 2018. Le constructeur annonce ainsi l’arrêt de l’activité du site de distribution de Nice Cronstadt (06), appartenant au groupe Cariviera. Ce dernier représente la marque allemande via deux autres implantations à Nice.La concession Auto-Expo d’Hénin Beaumont (62), rachetée fin 2017 par Volkswagen Group Retail France à Marc Corteel, ne distribue plus la marque allemande.Plusieurs opérateurs sont devenus en décembre 2018 distributeurs de la gamme VUL et loisir via la signature du contrat « Commerce et life ». C’est le cas des groupes Bymycar (Orange, Carpentras, Avignon), CAR, dirigé par Emmanuel Auffret (Rochefort, St Sulpice de Royan, Cognac), Genin (Montélimar, Aubenas, Sablons) et Gatti (aux Ulis). Le groupe Cassard a été nommé réparateur à Langres et Huninge, et Maurin à Volx.En revanche, le groupe Malcles n’est plus distributeur ni réparateur commerce et life à Avignon et Cavaillon.La société Mécanique Automobile, appartenant au groupe de Willermin, a été nommée distributeur Jeep à Salon de Provence (13). L’opérateur y représente déjà les marques Mercedes-Benz et Smart.A Bastia (20), la concession Trofe Auto, dirigée par Pascal Trojani, représente désormais Alfa Romeo en complément des marques Fiat, Fiat Professional, Abarth et Jeep.A Agen (47), le groupe Pujol reprend la distribution de la marque Jeep (C.D.S Motors) en remplacement de Dutheil Automobiles. L’opérateur distribue déjà Fiat Abarth et Alfa Romeo dans la ville.Le constructeur nous informe que le groupe Rouyer, qui avait déjà repris la concession Volvo de Tours en octobre dernier, a également acquis en fin d'année les points de vente de Nantes et de Saint-Nazaire (General Automobiles). Ces affaires appartenaient à Yannick Poterie.