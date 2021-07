« Afin de saisir cette opportunité de croissance externe, sur des secteurs concomitants, qui me permettrait de grandir et d’entrer dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avons notifié à l’Autorité de la concurrence une intention de rachat », a assuré Philippe Dugardin, qui dirige le groupe de distribution éponyme. Et d’ajouter : « mais attention, rien n’a été signé, rien n’est encore véritablement acté, nous sommes à la dernière phase des échanges ».En effet, cette opération qui consiste en l’acquisition, par la société Dugardin, de quatre concessions du groupe Delessale doit être validée par l'Autorité de la concurrence dans les prochaines semaines. Philippe Dugardin a donc très peu communiqué sur ce point mais nous a assuré s'être positionné pour reprendre les sites distribuant la marque Ford à Calais, à Saint-Omer, à Aire-sur-La-Lys et à Dunkerque, le site Jaguar Land Rover à Boulogne-Sur-Mer n’ayant pas attiré son attention.Le dirigeant, qui reste prudent quant à l'issue de ce rachat partiel, anticipe des volumes à terme de l'ordre de 1500 VN et 1000 VO supplémentaires par an pour un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros.