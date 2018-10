Dans le fil de l’étape importante de l’étiquetage européen des pneus du 1er novembre 2014, le processus se poursuit et cette fois, ce sont les pneus TC4 (Tourisme & Camionnette) de classe « F » en résistance au roulement qui deviendront interdits à la vente en Europe. Il en va de même pour les pneus de camionnette de classe « E » dont le coefficient de résistance au roulement est supérieur à 9.La commission des fabricants de pneumatiques espagnole, qui réunit Michelin, Bridgestone, Continental et Pirelli, rappelle qu’il s’agit de l’application du Règlement (CE) n°661/2009. La commission européenne a programmé un renforcement des exigences de l’étiquetage pour renforcer la sécurité des automobilistes, mais aussi pour réduire la consommation moyenne de carburants et par extension, les émissions de CO2.