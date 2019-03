Les chiffres parlent : les Français ont clairement fait de eBay.fr, l’un de leurs fournisseurs principaux en pièces détachées automobiles. Le géant mondial du commerce en ligne vient de publier les résultats de l’année 2018 concernant son activité automobile et assure que les Français sont de plus en plus adeptes du Do It Yourself.

Selon eBay, une pièce détachée se vend toutes les 23 secondes via sa marketplace en France, soit plus d’un million écoulée en 2018, et un accessoire auto toutes les 3 minutes. Un rythme qui enregistre plus de 10 000 ventes de produits automobiles par jour, soit la signification d’une croissance à deux chiffres de la demande.



Alors que l’entreprise américaine a réalisé une étude sur les habitudes de consommation des petits Frenchies, elle révèle que 9 consommateurs sur 10 déclarent avoir une voiture au sein de leur foyer, que 70% l’utilisent au quotidien et que 43% des possesseurs de voitures ont déjà réalisé eux-mêmes une réparation dessus.

« eBay.fr observe une véritable accélération des ventes de pièces détachées & accessoires auto et moto, avec une croissance annuelle à deux chiffres. Notre objectif est de proposer l'inventaire le plus complet du marché, en s'appuyant sur des prix compétitifs et les marques les plus demandées en s’affirmant comme le partenaire idéal des équipementiers, des distributeurs et de tous les acteurs du marché français », déclare Francesco Faà di Bruno, responsable pièces détachées et accessoires voiture et moto pour eBay France, Italie et Espagne.

Les Français sont également qualifiés de « nostalgiques » par le spécialiste du e-commerce. Ce dernier constate un « véritable engouement » pour les pièces autos et motos « vintage ». Selon eBay.fr, une pièce de collection se vend toutes les 8 minutes. Les modèles les plus recherchés : la Peugeot 205 GTI, la BMW Series 3 E46 et la Citroën 2CV.



Tous les chiffres autos de eBay.fr :