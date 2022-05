PSA Aftermarket poursuit son offensive dans le secteur de la pièce issue de l’économie circulaire en élargissant son partenariat avec Faurecia Clarion Electronics. Le groupe propose désormais en Europe quatre nouvelles familles de produits : combinés d’instruments, calculateurs moteurs, boitiers de servitude intelligents et commandes volant. En 2019, PSA avait signé un accord avec Indra pour ses pièces de réemploi et annoncé, à l’occasion du salon Equip Auto, le lancement de son offre Renew sous l'impulsion de son réseau de réparation Distrigo.

« Notre stratégie consiste à répondre aux besoins de l’ensemble des clients, quel que soit leur budget, la marque ou l’âge de leur véhicule. Ce partenariat nous permet de faciliter l’accès à l’offre de Repair&Return de pièces électroniques dans nos réseaux et ainsi de répondre aux attentes des consommateurs recherchant une offre économique et responsable », commente Véronique Morel, directrice de la business unit économie circulaire au sein de PSA Aftermarket.



Réparer la pièce défectueuse plutôt que la jeter

Les partenaires Distrigo en Europe, qui travaillent avec plus de 10 000 garages (réparateurs agréés Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, adhérents Eurorepar Car Service, réparateurs Indépendants), peuvent commander ces pièces électroniques en utilisant le portail Service Box, auquel un espace dédié a été intégré. Selon PSA, le portefeuille de pièces couvre désormais 23 marques généralistes et premium sur 30 pays (UE 27, Royaume-Uni, Norvège et Suisse). En réparant la pièce défectueuse plutôt que la jeter, PSA, qui s’appuie sur les données de l’APEC, avance « des gains sur les émissions de CO 2 pouvant aller jusqu’à 85% ».

30 000 réparations par an d’équipements électroniques

Dans les ateliers de Faurecia Clarion Electronics, situés à Custines (Meurthe et Moselle), ce sont environ 30 000 réparations qui sont traitées chaque année. « Les experts de FCE, spécialisés en rétro-ingénierie, y réparent en 2 à 5 jours les équipements électroniques avec un haut niveau de qualité, répondant aux exigences des normes ISO 9001, 14001, et IATF (ISO-16949), informe PSA. Une réparation consiste à analyser le fonctionnement de chaque pièce reçue, à remplacer les composants défaillants et d'autres pièces anciennes fonctionnelles, et à réinitialiser ou mettre à jour les logiciels ».