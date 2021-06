Ces dernières années, plusieurs enseignes ont transformé des véhicules utilitaires en atelier mobile, afin de réaliser les opérations d’entretien et de maintenance au domicile ou sur le lieu de travail des particuliers. Le groupe Eden Auto a lui aussi procédé à un aménagement d’un Renault Master, mais non pas en atelier mais plus simplement en bureau ou « concession mobile ». Cette initiative a été menée par le point de vente d’Agen, racheté par Eden Auto au groupe Dupouy en fin d’année 2018. L’objectif : promouvoir la proximité et gagner en visibilité en affichant les couleurs de la marque et celles du groupe sur les marchés, les foires et les expositions autour d’Agen.Le Renault Master, qui reprend notamment les codes du nouveau concept de concession Renault, était ainsi présent les 3 et 4 juillet derniers au master de pétanque d’Agen, animé par un vendeur de l'affaire agenaise.« Nous étions davantage dans une logique de visibilité et de présentation du projet que dans une véritable approche commerciale. Si le concept fait ses preuves, nous n’excluons pas de le déployer dans d’autres concessions », informe Jean-Marc Joulia, responsable marketing communication du groupe.