« Soit nous vendons l’entreprise, soit on s’octroie la collaboration d’un pilote transversal – et on se mettrait alors partiellement en retrait, moi et mon frère – qui permettrait de faire perdurer le groupe dans l’attente d’un successeur familial ». Telles étaient les deux hypothèses soulevées au cœur de l’été par Jean-François Dupouy, dirigeant du groupe éponyme, quand il s’agissait de se projeter sur l’avenir de sa société. Finalement, c’est la première option qui semble se dessiner, si l’on en croit l’Autorité de la concurrence.« L’opération projetée consiste en l’acquisition par le groupe Eden Auto de 100% des titres de la société Établissements Dupouy », est-il ainsi brièvement relaté.« Je ne vois pas ce qui pourrait freiner ce rachat, c'est en bonne voie, confie Jean-François Dupouy. Nous avons été sollicités par d’autres groupes, qui étaient intéressés par certaines de nos affaires, mais nous avons rapidement privilégié les bons échanges avec Eden Auto, qui va reprendre l’ensemble de nos concessions. Je craignais de faire le combat de trop et n’étais pas certain de pouvoir m’engager dans cette course aux volumes et à la performance qui semble se dessiner aujourd’hui. Je paie un peu aussi le fait de ne pas avoir su assurer plus en amont la relève du groupe ».-A lire aussi Groupe Dupouy : la culture du terrain comme rempart Âgé de 69 ans, Jean-François Dupouy ne sera plus actif au sein du groupe, de même que son frère Patrick. C’est donc un nouvel opérateur du top 100 qui s’apprête à passer la main. En 2017, le groupe Dupouy, qui distribue les marquesSolidement ancré dans le Sud-Ouest (sur un périmètre large allant de Lourdes jusqu’à Niort et Béziers), Eden Auto va concrétiser. Le groupe dirigé par Eric Stierlen distribue un total de 12 marques, dont Renault, Dacia et Nissan.En 2017, son chiffre d’affaires s’était élevé à 610M€ (18 700 VN et 15 264 VO). L’année prochaine, lece qui lui permettra d’intégrer le top 10 des groupes de distribution hexagonaux.