Pour répondre à une « demande croissante sur le marché international », CarGarantie a décidé de renforcer sa direction commerciale. Ainsi, Edyta Wasiluk, qui occupe le poste de directrice générale Europe de l’Est de la société, a pris, au 1er juillet 2020, la direction des activités en Europe de l’Ouest (France, Benelux, Italie, Espagne et Portugal).

« L’entreprise résiste ainsi à la tendance générale à la centralisation et à l’externalisation des services et mise au contraire sur ses collaboratrices et collaborateurs de longue date », explique le groupe d'assurance allemand.

Edyta Wasiluk remplace Laurent Geffard, qui avait été nommé directeur général pour l'Europe de l'Ouest en janvier 2019, après laissé les rênes de la filiale française à Gil Warembourg. Laurent Geffard dirige désormais l’entité CarGarantie Courtage, filiale détenue à 100 % par Car Garantie, où il sera responsable du développement de nouveaux secteurs d’activité.