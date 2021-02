Ford est redevenu rentable en Europe, et il veut donc plus que jamais investir. Le constructeur automobile américain a déjà annoncé la couleur : les véhicules électriques sont au cœur de sa stratégie de croissance. Il s’engage à proposer 100 % de sa gamme de véhicules particuliers en Europe en version électrique ou hybride rechargeable d’ici à la mi-2026 et 100 % électrique d’ici à 2030. Même ambition pour les utilitaires d’ici à trois ans. Ainsi, deux tiers des ventes de VU Ford devraient être électriques ou hybrides rechargeables d'ici à 2030, est-il indiqué dans un communiqué.

« Après avoir restructuré avec succès notre entreprise et être revenus à la profitabilité à la fin de l'année dernière, nous sommes désormais déterminés à passer à la phase suivante de l’électrification de notre gamme en Europe. Nous espérons rester sur la bonne voie pour atteindre notre objectif d'une marge EBIT de six pour-cent dans le cadre du plan de redressement des activités automobiles mondiales de Ford » assure Stuart Rowley, président de Ford Europe.

Ford investit un milliard de dollars pour l’électrique en Europe

Pour amorcer ne serait-ce que sa transformation, Ford Europe va devoir donner un coup d’accélérateur sur le plan industriel. « Le fer de lance de l'avancée de Ford vers un avenir entièrement électrique est un nouvel investissement d'un milliard de dollars (environ 830 millions d’euros), prévient Stuart Rowley. Il servira à moderniser son usine de Cologne, en Allemagne, l'un de ses plus grands centres de fabrication en Europe et le siège de Ford Europe. L'investissement transformera les structures existantes d'assemblage de véhicules en un centre d'électrification pour la fabrication de véhicules électriques, la première installation de ce type de Ford en Europe. » Le tout premier véhicule particulier 100 % sera d’ailleurs fabriqué en ses murs à partir de 2023, avec la possibilité qu’un second y soit produit dans la foulée, puisque étant déjà à l’étude.



« La décision de faire du site de production et de développement de Cologne le centre de mobilité électrique de Ford en Europe est un signal important pour l'ensemble de la main-d'œuvre » a déclaré Martin Hennig, président du comité d'entreprise général de Ford. Qui ajoute : « Il offre une perspective à long terme à nos employés et les encourage en même temps à contribuer à s’inscrire dans cet avenir électrique. » Selon ses dires, des informations complémentaires concernant le plan d’électrification précis de Ford et la transformation de son usine de Cologne seront dévoilées dans les prochains mois.