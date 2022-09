Top 10 mondial des ventes de véhicules électrifiés (septembre 2021)*

Toyota : 136 365 unités Tesla : 116 271 unités BYD : 71 137 unités Hyundai : 40 910 unités SAIC-GM-Wuling : 39 247 unités Suzuki : 36 759 unités Nissan : 35 124 unités Kia : 33 369 unités BMW : 31 355 unités Honda : 25 578 unités

De fortes disparités selon les énergies

Top 3 mondial des ventes de véhicules électriques (septembre 2021)

Tesla : 116 271 unités SAIC-GM-Wuling : 39 247 unités BYD : 37 011 unités

Top 3 mondial des ventes de véhicules hybrides (septembre 2021)

Toyota : 129 596 unités Suzuki : 36 759 unités Nissan : 29 461 unités

Top 3 mondial des ventes de véhicules hybrides rechargeables (septembre 2021)

BYD : 34 126 unités BMW : 17 704 unités Toyota : 6 330 unités

Le cabinet SNE Research indique que 1,07 million de véhicules électrifiés ont été vendus dans le monde en septembre 2021. Cela représente une forte hausse de 55 % par rapport à septembre 2020, quand il s’était écoulé 690 000 modèles électriques, hybrides et hybrides rechargeables. En comptabilisant tous les types de motorisations, le japonais Toyota domine le classement mondial avec 136 365 unités vendues, dont 129 596 modèles hybrides non rechargeables, suivi de l’américain Tesla et ses 116 271 voitures 100 % électriques.(BYD et SAIC-GM-Wuling), deux constructeurs sud-coréens (Hyundai et Kia), trois autres constructeurs japonais (Suzuki, Nissan et Honda) et un seul constructeur européen (BMW).* véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables inclusÀ LIRE. Batteries pour voitures électriques. Un marché à + 17 % en 2020 En s’intéressant aux ventes mondiales énergie par énergie, on constate queTesla domine ainsi (très) largement le marché mondial de l’électrique avec 116 271 unités, devant la coentreprise SAIC-GM-Wuling (39 247 unités) et BYD (37 011 unités).Du côté de l’hybride rechargeable, c’est Toyota qui mène largement avec 129 596 unités vendues en septembre 2021, devant Suzuki (36 759 unités) et Nissan (29 461 unités). Quant à l’hybride rechargeable, les chiffres de ce marché se révèlent moins élevés. Le constructeur chinois BYD est en tête avec 34 126 unités écoulées, devant BMW (17 704 unités) et Toyota (6 330 unités).Source : SNE Research