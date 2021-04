L’installation de bornes de recharge au sein des points de vente et des garages automobiles n’est plus une option, c’est un prérequis. Les distributeurs étaient prévenus, mais ce chantier, coûteux, complexe, n’en reste pas moins une préoccupation supplémentaire en cette année 2020 déjà bien difficile. Pour le groupe Maurin, il devrait s’étaler sur les deux ou trois prochaines années. La société Drive Eco a été désignée pour mener ce projet au sein des 110 concessions de l’opérateur en France, en Belgique et en Suisse. « Jusqu’à l’an passé, les distributeurs étaient plutôt réticents à l’idée d’investir dans les structures de recharge, car ils avaient peu de voitures électriques (VE) à vendre, explique Magdalena Nion, directrice de la communication de Driveco (groupe Corsica Sole), qui accompagne plusieurs autres opérateurs en France (Hess, Dugardin, Lempereur, Neubauer…). Cet investissement est prévu dans leur budget, c’est devenu impératif pour eux de s’équiper. En 2019, pour certains, il s’agissait d’un choc financier. Désormais, le discours de certains constructeurs à leur réseau, c’est “pas de bornes de recharge installées, pas de VE”. »

« Une nécessité et une opportunité »

Et pas de VE, pas de primes ? « L’installation des bornes électriques est une nécessité et même une opportunité, nos concessionnaires le savent parfaitement. Mais leur rémunération n’est pas liée à cette installation », répond Xavier Kroetz, directeur du développement réseau et de la qualité de Nissan West Europe. En tout cas, pas directement. Les constructeurs ont multiplié les lancements de modèles électrifiés ces derniers mois, qui vont encore s’accélérer en 2021, et le volume ou le pourcentage de ces ventes conditionne une partie de la rémunération des concessionnaires de certains réseaux. Bonne nouvelle : ces ventes explosent depuis plusieurs mois en France.

Aiguiller les distributeurs

Quel type de bornes faut-il installer ? Dans quelles zones ? Combien ? Avec quel opérateur ? Chaque constructeur a établi un cahier des charges, avant tout technique, qui permet d’aiguiller les distributeurs dans leurs démarches. Pour les gros opérateurs multimarques qui décident de respecter scrupuleusement les préconisations de chacune des marques distribuées, le sujet peut cependant virer au casse-tête. « Une borne de 11 kWh installée en extérieur coûte en moyenne 2 000€. Ford exige, en plus de la borne, de disposer à côté un totem d’identification qui nous revient à 3 000€. La signalisation est plus chère que le matériel technique, illustre Philippe Dugardin, patron du groupe éponyme. Le chantier des bornes électriques est permanent, tant les évolutions sont nombreuses et les exigences des constructeurs augmentent. Sur ce sujet, j’identifie deux approches : soit le distributeur choisit le matériel référencé par chaque constructeur et se retrouve avec autant de solutions différentes que de marques distribuées, soit il adopte une solution globale, à travers un fournisseur unique pour l’ensemble de ses sites et de ses marques. Nous avons opté pour cette deuxième solution, bien plus rationnelle sur le plan financier. »



Autre bonne nouvelle : les bornes sont aujourd’hui de plus en plus universelles, standardisées et permettent de recharger l’ensemble des véhicules du marché. Il n’en reste pas moins que le rôle de conseiller des fabricants est primordial pour accompagner une population pas forcément familiarisée aux notions de monophasé et de triphasé. « La partie conseil en amont est très importante, car ce sujet est nouveau, technique, et faisait peur il n’y a encore pas si longtemps. Il nous incombe de proposer l’offre la plus économique possible, en installant des bornes qui répondent au plus grand nombre de véhicules et qui s’inscrivent dans la durée », soulève Ion Leahu-Aluas, directeur général de Driveco, qui suggère le plus souvent aux clients d’investir dans des bornes triphasées en 22kWh, « qui seront toujours aux normes et d’actualité dans dix ans ».



« 60 % de la batterie en une heure »

« La borne de recharge n’est pas un achat plaisir pour un concessionnaire, souligne Alexandre Borgoltz de la société DBT. Nous le conseillons en collant au mieux à l’utilisation de ses infrastructures. Combien de voitures souhaite-t-il recharger ? De quelle puissance dispose-t-il ? Combien de temps les véhicules sont sur le parking ? Ensuite, nous allons déterminer le type de bornes que nous allons installer. » Le dirigeant préconise de plus en plus des Wallbox DC 25kWh (courant continu). « Au sein des points de vente, il faut s’assurer qu’une voiture posée sur le parking puisse récupérer entre 50 et 60 % de sa batterie en une heure », précise-t-il. Principalement spécialisé dans l’installation de bornes dans l’environnement public (voirie, collectivités…), DBT a commencé à intervenir dès 2012 dans les concessions Nissan en Europe, lors du lancement de la Leaf.

« Le marché bascule également de plus en plus vers l’environnement privé, concessions automobiles incluses, et nous avons fait pivoter une partie de notre activité commerciale de manière à pouvoir répondre à ces besoins. Nous commençons depuis septembre à aller démarcher les distributeurs avec une offre adaptée », indique le dirigeant.

Trois bornes par point de vente

Compte tenu du nombre de concessions automobiles en France (plus de 6 000, sans compter les agents de marque), le potentiel est notable. Dans leurs cahiers des charges, les constructeurs imposent un minimum de trois bornes par point de vente. Celles-ci vont majoritairement se situer sur le parking client, dans la zone réservée aux VD, pour la mise en main, à l’atelier, voire dans le showroom. « Nous montons jusqu’à 50 kWh dans les ateliers, indique Philippe Dugardin. Comme les bornes sont paramétrables, celles sur les parkings peuvent être gratuites d’accès ou alors payantes à un certain coût du kWh. Il n’existe pas encore vraiment de “business model” dans le domaine, elles sont donc gratuites dans nos affaires, mais on pourrait facturer cette prestation. » Le nombre de bornes sera le plus souvent conditionné par la taille de la structure et le potentiel des activités atelier et VN. « Sur mes plus gros sites, il me faudra certainement une dizaine de bornes », précise Jérôme Daumont, président du groupe Altaïr et du groupement des concessionnaires Renault.



Dans les réseaux Renault et Nissan, pionniers du VE avec la Zoé et la Leaf, le sujet n’est pas nouveau, mais il reste d’actualité. « Nous avons connu plusieurs phases d’installation au sein de nos affaires, mais nous n’avons pas été confrontés au même problème que le réseau PSA, par exemple, qui a dû s’équiper à marche forcée pour accompagner le lancement des voitures, souligne Jérôme Daumont. Aujourd’hui, nous sommes dans une logique de mise à niveau des équipements et de version 2 des bornes, avec des fonctionnalités qui n’existaient pas. Les infrastructures actuelles sont bien plus intelligentes que celles d’il y a huit ans. »

Une entité spécialisée chez Renault

Pour accompagner sur ce sujet ses concessionnaires et agents, ainsi que les flottes d’entreprises, Renault a créé en juin dernier une nouvelle entité, Elexent, qui opère sur toutes les étapes du projet d’infrastructures de recharge (conseil, conception, installation...). « J’ai commencé à travailler avec cette filiale début novembre pour quatre implantations. Ils vont réaliser une étude qui va déterminer le nombre de bornes, les emplacements et le type de bornes nécessaires en fonction de l’utilisation qui en sera faite par le service VN, le VO, l’atelier…, détaille Jérôme Daumont. Les groupements ont un rôle à jouer, en préconisant des prestataires ou en nouant des partenariats avec des acteurs spécialisés pour ainsi éviter de laisser le champ libre au constructeur. Aujourd’hui, Renault nous préconise des opérateurs, mais rien ne m’empêche de faire appel à des acteurs locaux, qui auront une approche certainement plus adaptée à nos clients que sont les petites entreprises ou les artisans et aussi plus personnalisée. » Une position partagée par Philippe Dugardin :

« Le constructeur veut maîtriser ce sujet dans l’optique, notamment, de proposer une solution unique pour l’ensemble de son réseau, ce qui est louable. Ce qui l’est moins, c’est qu’il intervient comme intermédiaire entre le réseau et le fournisseur et en retire par conséquent un bénéfice financier. Mais aucun constructeur ne peut dire à son réseau “il me faut une borne de telle marque avec tel fournisseur”, c’est interdit. »

Au domicile des clients

La vente d’un véhicule électrifié implique des considérations nouvelles, technologiques, techniques, servicielles, auxquelles les commerciaux doivent se familiariser. « Jusqu’à l’an passé, les vendeurs n’étaient pas spécialement formés aux spécificités de la recharge des VE, indique Ion Leahu-Aluas (Driveco). Ainsi, nous avons dû développer une offre spéciale pour les clients particuliers de nos clients concessionnaires afin d’installer la recharge à leur domicile. Ce n’est clairement pas notre cœur de métier, mais il s’est avéré que proposer ce service rassurait tout le monde et constituait un argument de vente. »



Pour l’installation au domicile des particuliers, les constructeurs ont noué des partenariats nationaux avec des spécialistes (Proxiserve, Borne recharge service…), une étape indispensable pour faciliter la vente de VE et nourrir l’argumentaire des vendeurs. Si le constructeur trouve un intérêt financier à ce que ses distributeurs poussent les partenaires qu’il a référencés pour assurer l’installation chez les particuliers, les distributeurs peuvent aussi procéder de la sorte.

« Récupérer de la marge »

« Certains groupes se posent la question de référencer eux-mêmes un prestataire. Ils pourraient ainsi se voir rétribuer en tant qu’apporteur d’affaires et récupérer de la marge additionnelle, soulève Jérôme Daumont. La question d’internaliser ces compétences va se poser également à un moment donné. Est-ce qu’il ne serait pas plus opportun de créer une cellule composée d’une équipe d’électriciens, d’une secrétaire, tous salariés du groupe, pour assurer les installations chez le client particulier ? Nous pouvons même aller encore plus loin dans l’accompagnement de ce dernier en proposant, en complément, la vente d’électricité en tant qu’intermédiaire des fournisseurs, comme nous le faisons pour l’assurance. » « Il faut avant tout se recentrer sur nos métiers. Qu’est-ce que je vais aller m’embêter à vendre des contrats d’électricité à mes clients ? Quel est mon intérêt ? », répond Philippe Dugardin. Dans sa récente étude prospective consacrée à l’avenir du modèle de business des concessionnaires, le cabinet ICDP rapportait que les concessionnaires norvégiens, pourtant les plus matures sur la voiture électrique en Europe, n’acceptaient pas d’installer les Wallbox au domicile des clients. Une intervention considérée comme une source de problèmes.

Abonnement et recharge rapide dans le réseau Nissan

Les solutions de recharge déployées depuis 2011 dans le réseau Nissan se composent de bornes de 7 kWh, installées sur deux points (parking client et atelier), complétées « dans la grande majorité des concessions » d’une offre de recharge rapide de 50 kWh (type Chademo). Nissan informe qu’il déploiera en 2021 auprès de son réseau deux nouvelles solutions rapides, de 22 kWh et de 50 kWh, qui auront la double fonction Chademo et CCS (combined charging system). « Ces installations se feront progressivement, en commençant évidemment par les concessions dont le nombre de clients conduisant des VE est le plus élevé », précise Xavier Kroetz, directeur du développement réseau et de la qualité de Nissan West Europe. Toujours en 2021, un abonnement mensuel sera proposé aux concessionnaires par un prestataire national, qui couvrira l’intégralité des services liés à la borne (installation, assistance, entretien…). « Nous finalisons les dernières modalités de l’abonnement. Le déploiement des nouvelles bornes débutera dans les prochains mois, en ligne avec le planning prévu et afin de permettre à nos concessionnaires d’être équipés pour l’arrivée de l’Ariya, notre crossover 100 % électrique », indique le dirigeant.

Chiffres

De 2 100 à 9 000 €

Les montants d’aide par point de recharge dans le cadre de la prime Advenir, selon la puissance délivrée par la borne (entreprise pour parking privé ouvert au public).



960 €

Le montant maximal d’aide versée par point de recharge dans le cadre de la prime Advenir (entreprise et personne publique pour leur flotte et leurs salariés).



100 000

Le nombre de points de charge ouverts au public, fixé par le gouvernement d’ici à la fin de 2021.