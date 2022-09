Augmenter la marge sur chaque modèle

Surfant sur la vague de la personnalisation, qui fait son succès et participe à sa rentabilité depuis plusieurs années, Mini va bientôt devoir restreindre son catalogue d’accessoires et de décorations. Ce sera valable sur les nouveaux modèles à partir de 2023, à commencer par les prochaines générations de Hatch et Countryman.Aujourd’hui, il est par exemple possible deneuf types de selleries, ou encore deux types de surfaces intérieures, entre autres options de personnalisation.À LIRE. Guillaume de Sazilly : « Mini ressort renforcée de cette crise » Le groupe BMW, maison-mère de Mini, justifie cette décision par les coûts élevés de la transition vers l’électrique de ses trois marques. Mini doit en effet se convertir au tout électrique d’ici 2030. Nicolas Peter, directeur financier de BMW, s’est exprimé dans les colonnes du Financial Times pour préciser cette décision. « Nous allons surtout réduire le nombre de personnalisations disponibles, car certaines combinaisons n’ont aucun sens et ne sont jamais choisies ». Malgré un choix plus restreint et des technologies électriques onéreuses,