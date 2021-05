En 1986, Nissan a inauguré un site industriel à Sunderland, dans le nord-est de l’Angleterre. Un site qui représente aujourd’hui la plus grande usine automobile britannique. Grâce à elle, le constructeur a par exemple produit près de 350 000 véhicules en 2019, et notons qu’il y fabrique aussi environ 30 000 voitures électriques Leaf. Sur ce dernier sujet, Ashwani Gupta, le directeur des opérations du groupe Nissan, aurait affirmé à l’agence Reuters que le constructeur allait se procurer davantage de batteries au Royaume-Uni. Il s'agirait d'éviter des taxes sur ses véhicules électriques après l'accord commercial du pays passé avec l'Union européenne dans le cadre du Brexit. Celui-ci a insisté sur le fait que cet accord représentait une « opportunité » pour l'usine britannique de Nissan.



À LIRE. Brexit : l'industrie automobile britannique reste très liée à l'UE.

Des batteries locales libres de tarifs douaniers

L'accord commercial post-Brexit signé en décembre 2020 par Londres et Bruxelles a permis d'éviter des perturbations majeures et de préserver l'accès du Royaume-Uni au marché unique européen sans quotas ni droits de douane (évitant l'imposition de taxes de 10 % sur les importations automobiles). Le Brexit était craint comme un danger pour les activités britanniques de Nissan, alors que le constructeur assemble dans son usine de Sunderland ses Leaf, dont la plupart sont équipées de batteries 40 kW/h issues de sources locales. Mais celles-ci demeurent finalement libres de tarifs douaniers.



Si des versions plus puissantes utilisent des systèmes importés, Nissan annonce des changements puisqu’elles seront, elles aussi, achetées localement, créant ainsi plus d’emplois en Grande-Bretagne. « Cela va prendre quelques mois. Le Brexit, que nous considérions comme un risque, est devenu une opportunité pour Nissan », avance le dirigeant. D'après lui, les problèmes liés au divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ne sont que sommaires pour Nissan, qui a déjà eu à gérer la pandémie de coronavirus et des catastrophes naturelles. « Quand je vois la façon dont Nissan a surmonté les crises liées à des tsunamis, des séismes, des inondations, [...] les problèmes dans les ports sont des cacahuètes », a-t-il déclaré. Et d’ajouter : « Pour un fabricant mondial, remplir des documents supplémentaires aux frontières n'est rien. Tout le monde est prêt, les logiciels sont mis à jour. Tout est OK. »



L’effet du Brexit est plus ou moins bien vécu selon les constructeurs automobiles. Alors importateur en Grande-Bretagne, Ford a par exemple augmenté certains prix en raison de l’acheminement de ses véhicules via les États-Unis.



À LIRE. Brexit : les constructeurs européens soulagés par l'accord avec l'UE.