Volkswagen, Ford, Stellantis et General Motors en tête

Selon GlobalData, les constructeurs automobiles consacreront une enveloppe totale de 600 milliards de dollars (555 milliards d’euros) au niveau mondial pour le développement des véhicules électriques au cours de la prochaine décennie. Le cabinet explique que cet investissement colossal est dû aux « objectifs agressifs d’émissions et de neutralité carbone fixés par les régulateurs du monde entier », qui « impliquent une transition plus rapide » des constructeurs automobiles vers l’électrique. Ainsi,Dans le détail, GlobalData indique que les investissements annoncés « se concentrent sur le développement des installations de production, de la technologie, des batteries pour véhicules électriques, des nouveaux produits et de la sécurisation de l'approvisionnement futur en matières premières ». Concernant ce dernier point, il s’agit plus particulièrement des semi-conducteurs et des matériaux pour batteries À LIRE. Marché automobile français. Les ventes par énergie en mars 2022 Selon Bakar Sadik Agwan, analyste senior chez GlobalData, ces investissements « affirment que l’avenir doit être électrique », mais il tempère les « vagues d’annonces » de ces derniers mois. Celles-ci pourraient en effet êtreÀ ce petit jeu, c’est le groupe Volkswagen qui fait la course en tête avec 100,5 milliards de dollars (93 milliards d’euros) annoncés jusqu’en 2030. Derrière, Ford a également affiché une volonté d’investir environ 100 milliards. Viennent ensuite Stellantis et General Motors avec environ 80 milliards chacun, puis Toyota avec 70 milliards. Mercedes et l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi se positionnent quant à eux aux environs des 40 milliards. À noter que, selon GlobalData, c’est Toyota qui contribuera le plus à la croissance des véhicules électriques, devant les groupes Volkswagen et Stellantis.