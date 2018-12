Si, lors du rendez-vous annuel précédent, Eléphant Bleu voulait concentrer ses efforts sur les hommes et femmes de son réseau, la convention de fin d’année 2018 s’est davantage tournée vers la station du futur. Le spécialiste du lavage s’est même donné un cap d’ici à deux ans pour opérer sa transition sur fond d’innovations.

Sa feuille de route pour 2019-2020 s’oriente donc davantage sur la performance des sites, l’autonomie de gestion et la relation client en adaptant de nouveaux modes de consommation. Les outils de maintenance prédictive des points de vente, récemment mis en place dans le but de rendre le franchisé autonome sur les opérations d’entretien simple, doivent continuer leur évolution : Eléphant Bleu a converti 50% du réseau à ce service et souhaiterait atteindre 90% d’ici un an. Aussi, afin de faire évoluer son offre, l’enseigne va diversifier ses services pour sa clientèle pour optimiser la fidélisation. Elle lancera dès 2019, le paiement sans contact, une application Eléphant Bleu (géolocalisation, etc) et le tunnel de lavage (portique couvert).



« Nous voulons mettre à disposition du client un service complet de lavage dans les meilleures conditions de praticité, de confort et de plaisir avec le double objectif de satisfaire toutes les demandes de l’automobiliste et d’en donner les moyens aux franchisés. Le réseau progresse vite car partage la même volonté de suivre les évolutions du marché et des attentes du consommateurs », souligne Patrick Mary, directeur du réseau Eléphant Bleu.

Ce rendez-vous annuel a été également l’occasion de faire un bilan concernant les ouvertures en 2018. Cette année le réseau a accueilli huit nouveaux franchisés et a ouvert 15 nouveaux stations de lavage en France. « Nous maintenons notre stratégie offensive dans l’achat de terrain et la transformation de centres concurrents. L’enseigne est à l’affût des opportunités foncières pour développer des formats de centres sur-mesure adaptés aux moyens de l’investisseur, à la surface disponible, mais aussi aux attentes des consommateurs », Jean-Christophe Rogez, responsable du développement commercial Eléphant Bleu.

D’ailleurs, l’enseigne a donné pour exemple un exploitant de supermarché, qui possédait une station de lavage sans marque sur le parking de son magasin. Elle est désormais transformée aux couleurs du petit éléphant rieur. celui-ci est persuadé d'augmenter son chiffre d'affaires rapidement grâce à ce panneau.