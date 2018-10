La 12e édition de la cérémonie "Elu service client de l’année 2019" tient enfin ses gagnants. Ce label, très attendu de tous, récompense ainsi chaque année depuis 2007 les marques ou entreprises ayant les meilleures pratiques dans le service et la relation client. Ce sont donc 43 lauréats qui pourront afficher fièrement le label rouge et bleu dès à présent. Pour rappel, ceux-ci ont été testés par des clients mystères pendant 10 semaines, soit 225 fois (appels, mails, visites sur leur site Web ou sur les réseaux sociaux et par chat).



Le secteur automobile a été nettement représenté par ses grands mastodontes dont certains cumulent les prix d'année en année ! Retrouvez ci-dessous la liste des vainqueurs :

Constructeurs : Renault

Renault Location longue durée : ALD Automotive (pour la 11e fois consécutives)

ALD Automotive (pour la 11e fois consécutives) Manufacturier pneumatique : Continental

Continental Réparation automobile : Speedy (pour la 5e fois consécutives)

Speedy (pour la 5e fois consécutives) Services aux automobilistes : Total (10e fois consécutives)

Total (10e fois consécutives) Solution d’aide à la conduite : Coyote



"Nous sommes très fiers de remporter ce prix pour la cinquième année consécutive. Quelle superbe reconnaissance de nos efforts au sein de l’entreprise et pour les équipes qui ont à coeur de placer en priorité la satisfaction du client. Au delà des moyens importants que nous déployons pour supporter cette stratégie, c’est l’engagement de chacun des membres des équipes Speedy qui permet ce succès. Ce prix est un formidable encouragement mais aussi une responsabilité importante, car chaque client Speedy est en droit d’attendre de nous un service de qualité 5 étoiles désormais ! Nos équipes ont à coeur de relever ce défi, à l’année prochaine !", déclare Eric Terefenko, président de Speedy.