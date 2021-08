« Le groupe Emil Frey et Coyote partagent la même conviction autour des enjeux de la distribution automobile et de l’impérieuse nécessité de proposer aux clients des services complémentaires, à fort contenu et usage, qui sont autant d’outils de fidélisation » souligne Benoît Lambert, directeur général de Coyote, à l’annonce d’un partenariat entre les deux entreprises. De cette alliance sont nées deux nouvelles offres dédiées aux véhicules d'occasion appelées Coyote SecuryT et Autosphere SereniT. D’ores et déjà disponibles dans les 250 concessions du distributeur, elles seront aussi accessibles incessamment sous peu sur le digital via Autosphere.

Récupérer son véhicule en cas de vol

C’est sous la gamme d’assurances complémentaires automobiles Securycar qu’elles seront proposées à la clientèle. « Innovantes et inédites, les offres Coyote SecuriT et Autosphere SereniT porteront leur attention sur un niveau de couverture Securycar essentiel, complété par une probabilité très forte de récupérer son véhicule en cas de vol. [...] Cette collaboration a pour objectif de proposer une offre de services à forte valeur ajoutée pour les clients du groupe Emil Frey France, alliant la solution d’aide à la conduite Coyote, les couvertures Securycar contre les sinistres, le vol ou le vandalisme, et la solution référence en matière de récupération après-vol Coyote Secure », ajoute-t-on dans un communiqué. Voici en détail ce que ces nouvelles offres proposent :