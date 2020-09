Le 26 septembre 2019, le premier groupe de distribution hexagonal conviait la presse spécialisée à Nantes pour présenter les caractéristiques de son concept Autosphere Center, soit une concession multimarque entièrement consacrée à la vente de voitures d’occasion. Plus d’un an après son ouverture, le centre nantais reste l’unique point de vente de ce genre exploité par Emil Frey France. Hervé Miralles, PDG du groupe, revient sur ces premiers mois d’exploitation, forcément entachés par la crise sanitaire, et évoque les satisfactions et les points d’amélioration.



L’argus. Il s’est écoulé près d’un an depuis l’inauguration du centre Autosphere de Nantes. Comment jugez-vous cette première année d’activité ?

HM. Le bilan est très positif même si l’année 2020 est perturbée. Nous nous étions donné six bons mois pour assurer la montée en puissance de ce centre et être en ligne avec nos ambitions. En janvier et en février 2020, nous étions même au-dessus de notre objectif qui était de commercialiser 120 voitures par mois. L’impact de la pandémie a forcément été significatif puisque nous avons fermé pendant toute la période du confinement. La reprise a été dynamique, à l’image du secteur automobile. En juin et en juillet, nous étions de nouveau au-dessus des 120 unités, tandis qu’août a été un peu plus mou. Quant à septembre, il est encore un peu tôt pour en parler. Globalement, nous sommes plutôt satisfaits de l’activité et profitons également d’un marché de l’occasion de moins de 6 ans qui se tient bien.

« Click and drop » n'a pas encore rencontré notre clientèle »

L’argus. Des ajustements ou des développements ont-ils été apportés au cours des douze derniers mois par rapport au projet initial ?

HM. Nous avons testé bon nombre de concepts sur ce centre, notamment dans le parcours clients. Le binôme composé des « genius » et des « négociateurs » fonctionne bien, nous avons été amenés à modifier légèrement le process au cours des six premiers mois pour le rendre encore plus efficace et « user friendly » vis-à-vis des clients. Cela nous a permis de retravailler sur les attentes de nos clients.

Concernant la solution « click and drop »* proposée à l’après-vente, nous n’avons pas encore tout à fait rencontré notre clientèle, d’une part parce qu’il s’agit d’un concept un peu long à mettre en place, d’autre part parce que nous sommes contraints par les horaires d’ouverture du point de vente. Nous adaptons actuellement le concept pour qu’il soit plus fluide pour le client. Au final, les principales adaptations que nous apportons concernent le parcours client, que nous affinons au gré des besoins.

L’argus. Quel est le profil des clients qui achètent un véhicule au sein du centre Autosphere de Nantes ?

HM. La clientèle qui se rend dans le point de vente est âgée en moyenne de 30 à 50 ans. Nous constatons que les prospects qui se rendent dans le centre ont réalisé une grande partie de leur parcours sur Internet. De manière générale, nos acheteurs sont plutôt à l’aise avec le digital et nous l’observons à travers le parcours client. Ils se dirigent très facilement sur les tablettes. Il est vrai aussi que nous avons beaucoup misé sur la digitalisation du process de vente. Notre zone de chalandise est élargie à l’ensemble du département de la Loire-Atlantique. Même si avions composé une offre de voitures en ligne avec le marché national, nous attirons une clientèle qui s’intéresse aux véhicules d’occasion haut de gamme, ce qui est intéressant. En 2020, le prix de vente moyen dépasse les 17 000€, il est légèrement supérieur à notre hypothèse de départ, qui prévoyait la vente de VO un peu plus âgés.



L’argus. D’autres centres Autosphere Occasion vont-ils ouvrir dans les prochains mois en France ?

HM. Nous avons toujours des projets dans les cartons, heureusement, et ils en sortiront au fur et à mesure, mais la crise sanitaire a mis un frein à ce genre de développement, qui représente des investissements importants. A ce stade, je ne peux pas affirmer qu’il y aura des ouvertures de centres en 2021.

« Notre pénétration en financement se situe entre 40 et 45% »

L’argus. Vous avez organisé l’exposition de certains modèles par loyer dans le showroom. Que représentent les offres locatives dans vos ventes ?

HM. Le financement constitue une petite déception. Notre pénétration se situe entre 40 et 45%, selon les mois, or nous avions fixé pour objectif de dépasser les 50%. Dans ces 40 à 45%, la part de location avec option d’achat est supérieure à 15 points, ce qui est plutôt satisfaisant. Les 25 ou 30 points restants reposent sur le crédit classique. Sur nos ventes « full digital », nous affichons des taux de pénétration en financement qui sont forts, avec une proportion d’offres locatives proche des 100%.



* Le service "click & drop" permet aux clients de l'après-vente de déposer les clefs de leur véhicule dans une boite et de retirer celles du véhicule de courtoisie mis à disposition sans passer par la réception



