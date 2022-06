Quand le monde de la rechange indépendante multimarque évolue. Il semble qu’un accord ait été conclu entre un géant de la vente de voitures en Europe et un ensemble de spécialistes français de la pièce détachée automobile. C’est en tout cas une information avancée par le média Zepros Après-vente auto le 22 juin 2022. Ce dernier rapporte que le groupe Emil Frey a racheté MGA et son entreprise rattachée, Barrault, créée par Charles Taris.

Emil Frey accélère sur le marché porteur de la pièce

Par cette grosse opération, le distributeur automobile pourrait mettre la main sur 50 points de distribution de pièces et un centre logistique du côté de la marque Barrault, mais aussi sur 9 pôles logistiques, propriétés de MGA. Contactée par nos soins, la direction du groupe Emil Frey France n’a ni confirmé ni démenti cette actualité. « L’Autorité de la concurrence n’ayant pas donné ses conclusions au sujet de MGA/Barrault, le groupe EFF n’est pas en mesure de prendre la parole. Cependant, nous ne manquerons pas de le faire le moment venu » a-t-elle déclaré, laconique.



Rappelons qu’au-delà de ses 250 concessions, de ses 4 plates-formes PR et de ses usines de reconditionnement VO, Emil Frey détient une vingtaine de magasins et une méga plate-forme logistique à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) sous l’enseigne Flauraud, qu’il a rachetée en 2016 alors qu’il était encore PGA Motors. Si Zepros Après-vente auto affirme qu’il faudra « attendre l’annonce officielle pour en savoir plus sur les éventuels réajustements nécessaires à la consolidation du dispositif », il s'interroge aussi sur la rationalisation des maillages entre les différentes sociétés et, concernant les plaques Distrigo, sur la cohabitation entre les deux MDD de MGA et Flauraud.