Autosphere s'agrandit. Initialement consacrée à la vente de véhicules d’occasion, la marque s’est peu à peu ouverte à la vente de voitures neuves, puis à l’offre de reprise, comme nous l’évoquions dans de précédents articles. Mais en ce début 2021 le plus gros opérateur automobile d’Europe, Emil Frey, a décidé d’ajouter un nouveau service à sa vitrine digitale : l’Atelier Autosphere.

23 forfaits « mécanique et entretien » disponibles sur Autosphere

Cette offre est dédiée à l’entretien et à la réparation des véhiculesvia une nouvelle rubrique spécialement créée regroupant 23 forfaits « mécanique et entretien » pour la révision, la vidange, le freinage, la climatisation, la géométrie, la batterie, le vitrage… Les prestations concernent des véhicules de plus de 4 ans de marque généraliste et premium. Des tutos sont même à la disposition de la clientèle pour la guider dans ses choix. La prise de rendez-vous et le paiement en ligne sont dits immédiats et sécurisés, « limitant ainsi les contacts physiques à risque dans le contexte actuel. »



Comme en atelier, l’idée est de ne pas laisser filer le client, aujourd'hui de plus en plus pressé et informé, vers la concurrence et lui proposer un maximum de services sous une seule et même bannière. Cela s’appelle la diversification en vue d’une stratégie de fidélisation. Primordial aujourd'hui pour assurer la croissance de son chiffre d'affaires. Selon le groupe Emil Frey France, « avec ce nouveau service en ligne, la marque Autosphere entend compléter son offre One Stop Shopping multicanale auprès des clients. En effet, ils ont besoin de se renseigner, de comparer les offres en toute transparence, et ils veulent régler la prestation prévue. Autosphere s’y engage avec son Atelier, créant ainsi le socle de la digitalisation du parcours après-vente. S’appuyant sur la force de son réseau de concessions, Emil Frey France démontre à nouveau toute la force et la pertinence de sa marque commerciale Autosphere avec son approche multicanale ».