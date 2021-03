Emil Frey France vient de réaliser une nouvelle opération de croissance externe avec le rachat des concessions Nissan et Volvo du groupe Hacquart, situées à Charleville-Mézières. Grâce à cette acquisition, le premier groupe de distribution hexagonal renforce sa position dans le département des Ardennes, où il distribue les marques du groupe Volkswagen et Ford. Il fait également son entrée dans le réseau Volvo (soit sa 28e marque) et consolide par la même occasion ses positions avec Nissan dans le Grand Est, puisqu’il distribue déjà la marque à Reims, Épernay et Châlons-en-Champagne.

La concession de Charleville-Mézières sera transférée, à compter du 31 mars 2021, sur le site de la Croisette, à côté de la concession Volvo. Ce site porte à douze le nombre de concessions Nissan dans le groupe. En 2020, Emil Frey figurait en cinquième position dans le top 10 des distributeurs Nissan en France, avec un volume de 2 450 voitures vendues.

« Ces acquisitions, situées à proximité des concessions Volkswagen, Seat, Skoda et Ford, permettent la réalisation d’un véritable village automobile au cœur des Ardennes » précise le groupe, qui n’a pas communiqué les volumes de vente de ces deux affaires.



Emmanuel Hacquart continue de réduire la voilure

Longtemps positionné dans le top 100 des groupes en France, Emmanuel Hacquart n'est plus très loin de se désengager de la distribution automobile. En juillet 2016, le dirigeant avait déjà cédé ses affaires Renault et Dacia à Antoine Guillou, un ancien du groupe Emil Frey (PGA à l’époque).

Et, après avoir revendu son point de vente Kia à Antoine Contardo en décembre dernier, il ne représente désormais plus que le panneau Opel à Charleville-Mézières. En 2018, Emmanuel Hacquart avait commencé à développer d’autres activités dans la location saisonnière de haut de gamme et l’hôtellerie dans le Luberon.

