« Avec la constitution de cette plaque régionale, le groupe Emil Frey France confirme son engagement et sa confiance envers la marque aux trois diamants, à la fois en tant qu’importateur et distributeur », conclut Hervé Miralles, président Emil Frey France & Belgique. Dans une note, le géant de la distribution automobile a effectivement annoncé le renforcement de la marque Mitsubishi dans les Hauts-de-France en appui de l’une de ses entités importatrices M Motors Automobiles France (MMAF) et de son réseau Autosphere. Il compte créer une plaque régionale de distribution dédiée, et ce, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais à partir du 1er avril 2022. Elle sera constituée de sept concessions qui comprend trois sites principaux situés à Lille Hellemmes/Villeneuve d’Ascq, Lens et Calais ainsi que quatre sites annexes localisés à Arras, Dunkerque, Valenciennes et Maubeuge. Implantées au sein des affaires déjà existantes représentant les marques Renault et Nissan, les concessions seront estampillées MIHO by autosphere.

Emil Frey vise un potentiel de 500 véhicules neufs vendus en 2023

Selon le groupe Emil Frey, ce nouveau pôle commercial a un potentiel de plus de 200 véhicules neufs en 2022, lequel pourrait atteindre plus de 500 unités en 2023. C'est surtout en pariant sur l’arrivée de nouveaux modèles comme le SUV ASX, le cousin du Captur et produit par son allié Renault, ainsi qu'un nouveau véhicule qui devrait voir le jour sur le segment B. Il vient ainsi renforcer le maillage français de Mitsubishi Motors qui comptera alors 127 sites (VN et Service après-vente). La plaque devrait même « se positionner dans le top 3 des plaques déjà existantes de l’importateur en France ». Et à Patrick Gourvennec, président MMAF, d’ajouter : « l’implantation de la marque Mitsubishi dans le Nord s’est effectuée de façon très objective, la couverture locale d’autosphere correspondait parfaitement à nos besoins, nous avons vu là une opportunité apporteuse de synergies très positives ».