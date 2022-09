Après avoir exposé à ses équipes en début d’année la nouvelle étape de son plan stratégique AERO, Emil Frey France va apporter des changements à compter du 1er juillet 2022 au sein de son comité exécutif. Cette nouvelle organisation vise à « accélérer sa transformation dans un environnement toujours fortement perturbé ».



Stéphane Caldairou, directeur général, aura la responsabilité de la direction financière, le secrétariat général, la stratégie métier VO, ainsi que la direction de la transformation et de la diversification des métiers. Il pilotera également les travaux du comité RSE du groupe. Ce dernier a rejoint le groupe Emil Frey en 2013 après avoir passé près de vingt ans chez le constructeur automobile français PSA.



Vincent Gorce, directeur général, aura la responsabilité de la direction des activités industrielles et logistiques du groupe, ainsi que la stratégie métier après-vente et pièces de rechange. Il pilotera également les synergies et les partenariats stratégiques. Vincent Gorce a intégré le groupe Emil Frey en 2018 après une carrière professionnelle au sein de Renault.



Thierry Groualle et Jean-Pierre Mesic, en provenance de Stellantis, sont chacun nommés directeur général opérations et se partagent la responsabilité de l’ensemble de la direction du réseau des concessions du groupe.



Un pôle spécifique « Mobilités et Électrification » est créé au sein de la direction financement et services de Thierry Gauchet.



Présidé par Hervé Miralles, le comité exécutif sera composé de Stéphane Caldairou, Vincent Gorce, Thierry Groualle, Jean-Pierre Mesic, Frédéric Vuarin, Thierry Gauchet, Yorick Hessel et Thomas Martin.



Emil Frey France a vendu en France un peu plus de 232 509 véhicules neufs et d’occasion en 2021 pour un chiffre d’affaires consolidé de 4,9 Md€.



À LIRE. Emil Frey se renforce avec deux directeurs généraux