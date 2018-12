BCAuto Enchères France annonce la nomination d’Emilien Castelli, 37 ans, poste de directeur commercial de l’entreprise. Diplômé de l’ISEG, il dirige depuis le 12 novembre 2018 l’ensemble des services rattachés aux fonctions commerciales, en s’appuyant sur quatre managers : Julien Paturaud, dealer services manager, Alexandre Christoph, promu corporate sales manager, Vanessa Muhadri, sales administration manager et Masis Serenyan, marketing manager. Le responsable aura pour mission de contribuer à « la croissance des volumes et au développement des partenariats avec les constructeurs ».Auparavant, Emilien Castelli a passé 12 ans au sein d'acteurs de la LLD et de la gestion de parcs (Fraikin, GE Capital Fleet Services et Arval). Lors de sa dernière mission au sein de la start-up Waykonect (rachetée par le groupe Total en juin 2018), en tant que directeur commercial, Emilien Castelli a notamment géré la mise en place de la gestion de flottes connectées.