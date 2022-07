Emilio Portillo est le nouveau directeur général d'Iveco France, à effet au 1er septembre 2020. "Il prend également la responsabilité opérationnelle de l'activité camions pour le marché français", précise le communiqué de la marque. Il succède à Thierry Kilidjean, nouveau directeur de l'activité pièces camions et bus pour la France et le Benelux.

Pur produit de l'école des ventes Iveco (en 2000), Emilio Portillo a travaillé dans le marketing et la vente en Espagne, au Portugal et déjà en France, de 2010 à 2015, en tant que directeur des véhicules d'occasion, puis directeur des ventes. Il est ensuite allé chez Nissan Europe, de 2015 à 2019, à la tête des véhicules utilitaires (ventes et développement commercial), avant de bifurquer vers les engins de construction (niveleuses, chargeuses, pelles...) en rejoignant, en juin 2019, Case Europe, constructeur qui appartient au même groupe qu'Iveco, CNH Industrial. Pendant un peu plus d'un an, il eut en charge le développement du réseau européen. Au nombre de ses expériences, citons aussi, au début de sa carrière, le financement, chez Iveco Capital à Londres, puis à Turin, et les relations carrossiers et les grands comptes en France, de 2004 à 2008.