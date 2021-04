Les chiffres de mai 2020

Avec un recul de 46,2 %, à 104 366 unités, le bilan européen des(jusqu’à 3,5 t) en mai 2020 s’est amélioré par rapport à celui d’avril (– 70,7 % ). Le déficit en volume représente 89 539 VN, contre 129 607 le mois précédent.C’est le Royaume-Uni qui décroche le plus fort taux de chute, avec – 74,1 %. Parmi les grands marchés européens, la Belgique s’illustre, au contraire, par la chute la plus contenue, – 22,4 %. Mais la Roumanie a fait encore mieux proportionnellement (– 15,8 %, de 1 304 à 1 098 VN), tout comme Chypre (– 18,9 %, de 206 à 167 VN).A lire Ventes utilitaires et camions en Europe : historique mois d'avril 2020 Au, le bilan général s’affiche en recul de 38,2 %, à 580 408 véhicules neufs (938 714 il y a un an). La France,dans l’Europe automobile (Union européenne, Royaume-Uni, Suisse, Norvège, Islande), est sensiblement à ce niveau (–40,3 %, soit 83 000 VN de déficit par rapport aux cinq premiers mois de 2019), comme l’Italie (–42,4 %, 33 500). Parmi les grands pays, le Royaume-Uni (–49,6 %, 77 600) et l’Espagne (–51,2 %, 49 000) accusent un peu plus le coup, au contraire de l’Allemagne (–26,6 %, 33 800), la Belgique (–27,9 %, 10 000), les Pays-Bas (–28 %, 10 000) ou la Pologne (–33 %, 9 600).En baisse de 56,7 % en avril, lessont restées sur la même tendance en mai, conclu par 17 427 unités et –58,2 %, ce qui correspond à un déficit de 24 290 VN par rapport à mai 2019, qui fut très haut. Les scores nationaux sont plus homogènes que dans l’utilitaire léger, notamment parmi les grands marchés. Sur cinq mois, le bilan est à. Font mieux que ce taux, parmi les marchés majeurs, l’Allemagne (–33,4 %, 14 900 VN de déficit), l’Italie (–29,4 %, 3 100), l’Espagne (–30,9 %, 3 000), mais pas la France (–41 %, 10 600) ni le Royaume-Uni (–43,7 %, 10 700) et surtout la Pologne (–51,1 %, 6 800). Mention à la Grèce, seul pays dans le vert : 290 immatriculations en janvier-mai 2020, soit 80 de plus en un an (+38,1 %).France : 27 483, – 32,9 %Allemagne : 15 761, – 45,5 %Italie : 11 500, – 35,3 %Espagne : 8 574, – 58,7 %Royaume-Uni : 7 541, – 74,1 %Belgique : 5 750, – 22,4 %Pologne : 3 480, – 43,4 %Pays-Bas : 3 354, – 50,8 %Autriche : 2 920, – 27,7 %Suède : 2 103, – 51,3 %: 104 366, – 46,2 %Source ACEA.Allemagne : 4 535, – 54,6 %France : 3 253, – 47 %Italie : 1 354, – 41,3 %Royaume-Uni : 1 225, – 75,7 %Pologne : 951, – 70,2 %Espagne : 924, – 58,9 %Pays-Bas : 601, – 63,4 %Belgique : 515, – 59,6 %Autriche : 474, – 43,2 %Suède : 416, – 47 %: 17 427, – 58,2 %Source ACEA.