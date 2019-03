La plateforme de mobilité Taxify change à nouveau de nom et devient Bolt, un changement de marque qui traduit une vision plus large de la mobilité. En effet, l’entreprise a déjà étendu ses services de voitures avec chauffeur et de motos-taxis à la location de trottinettes électriques en free floating. Elle n’est plus réductible aux taxis et veut le faire savoir.« Le nouveau nom, Bolt, est synonyme de mouvement rapide et sans effort et il est donc le reflet de ce que doivent être les déplacements urbains, en voiture comme en trottinette électrique », explique, président directeur général et cofondateur de Bolt, tout en rappelant sa foi dans la mobilité électrique dans les villes.