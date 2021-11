L'argus. Pouvez-vous nous en dire plus sur la stratégie future du groupe Bernard, sur laquelle vous travailliez juste avant le confinement ?

Gilles Messier. La veille du black-out, nous avions une réunion de travail axée sur la stratégie 2021-2024. Ces dernières semaines [entretien réalisé en mai 2020], nous nous sommes surtout focalisés sur les mesures de protection de trésorerie, de sauvegarde des entreprises, mais nous n’allons pas stopper pour autant notre stratégie. Les réflexions vont reprendre assez rapidement et nous allons continuer de la mettre en forme, avec des modification ou des accélérations sur certains sujets, notamment la relation commerciale à distance avec les clients. Nous avions commencé à travailler sur le chat, la « visio », la vidéo et tout ça va prendre une place encore plus importante. Cette crise violente nous fait forcément nous poser un certain nombre de questions. Mais, lors de notre réunion en mars, nous n’avions pas encore fixé le cap et les objectifs à horizon 2024.

L'argus. La mutation en faveur des voitures électrifiées va-t-elle freiner ou, au contraire, accélérer ?

Gilles Messier. Il y a certes des impératifs économiques à respecter, mais les investissements pour assumer cette transition ont été lancés chez tous les constructeurs et les réseaux de distribution. L’électrification et l’hybridation ne peuvent pas être remises en cause sur le moyen-long terme. La machine est lancée et ça semble désormais difficile de l’arrêter. D’ailleurs, les constructeurs que nous représentons ne sont pas favorables à une inflexion des objectifs. Les consommateurs sont beaucoup bousculés par cette crise. Celle-ci peut en effet profiter à la croissance des ventes de véhicules électrifiés, mais à condition que les prix soient acceptables et pour ce faire, il faut une montée en cadence afin de baisser les coûts.

L'argus. La concentration des opérateurs, déjà forte, ne risque-t-elle pas de s’accélérer encore ?

Gilles Messier. Il y aura malheureusement des affaires qui ne résisteront pas. Le mouvement va perdurer de toute façon et dépendra de la capacité des opérateurs à prendre de nouveaux risques durant cette période.

« Faire passer le groupe de 1 Md€ de chiffre d’affaires à 1,5 Md€ »



L'argus. En matière de croissance externe, le groupe Bernard s’est montré plus sage que d’autres du top 10 ces derniers mois. Peut-on parler de pause ?

Gilles Messier. Je ne trouve pas, car le plan 2017-2020 prévoyait de faire passer le groupe de 1 Md€ de chiffre d’affaires à 1,5 Md€. Et nous avons atteint notre objectif de croissance de 500 M€ de chiffre d’affaires durant cette période, qui s’est principalement concentrée sur les exercices 2017 et 2018. Nous ne pouvons pas afficher une telle progression tous les ans. Ensuite, il faut stabiliser, organiser, digérer et optimiser.

L'argus. Les mouvements se dessinent de plus en plus à l’échelle européenne. Cela vous oblige-t-il à sortir de votre schéma actuel ?

Gilles Messier. Non, nous n’avons pas pris la décision de suivre ce mouvement. Nous avons été présents en Pologne, via des concessions de poids lourds, pendant plusieurs années. Il s’agissait d’un bon business, mais depuis cette sortie, nous n’avons pas eu la velléité de retourner à l’étranger.



A LIRE. Les groupes de distribution français tissent leur toile en Belgique

« Nous continuons de maximiser les synergies avec Emil Frey France »

L'argus. Le premier groupe de distribution européen, Emil Frey, est entré dans votre capital l’an passé à hauteur de 40 %. Qu’est-ce que cela a-t-il changé concrètement ?Gilles Messier. L’entrée d’Emil Frey dans notre capital est effective depuis mars 2019, après une longue période de discussion avec l’Autorité de la concurrence. L’opération a été validée sans réserve. Nous faisons le même métier, nous partageons des outils, des méthodes, des best practices, réalisons des économies sur les achats… Les discussions et les partages sont bien plus forts qu’avec notre précédent actionnaire [le belge Alcopa]. Nous continuons de maximiser les synergies, mais nous restons bien deux entités distinctes. Par exemple, notre stratégie 2021-2024 est écrite par notre direction, qui la propose à ses actionnaires, qui, eux, la valident. C’est le rôle du conseil d’administration, dans lequel on retrouve bien sûr des représentants du groupe Emil Frey.