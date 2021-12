L'argus. Que représente aujourd’hui la division aftermarket de ZF dans le monde ?



Philippe Colpron. Nous opérons dans 115 pays et la division après-vente représente une part significative du chiffre d’affaires de ZF. Le marché européen reste encore prédominant dans notre activité même si l’Asie et la Chine constituent des relais de croissance de plus en plus importants. Ces deux marchés ont une bonne adoption des dernières technologies et au niveau de l’après-vente la croissance est très importante ; ils rattrapent leur retard sur l’Europe. La contribution de l’Europe de l’Est, de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde dans le CA est également notable. La balance est bonne entre l’Amérique du Nord et l’Amérique latine, sachant que l’Argentine et le Brésil ont été parmi les premiers marchés internationaux de ZF. Au-delà des marchés, le groupe peut bénéficier d’un positionnement réellement unique dans son dialogue avec les clients car nous couvrons un éventail très large et inégalé dans les secteurs où nous opérons, à travers une présence forte dans le véhicule léger, le poids lourd, les bus, les tracteurs ainsi que dans les applications industrielles (construction, ferroviaire…). Cette diversité se retrouve également dans le spectre de produits que nous délivrons, comme les plaquettes de freinage, les suspensions... mais également les transmissions et les solutions qui accompagnent la propulsion électrique.



Automechanika a opté cette année pour un format hybride. Qu’est-ce que vous attendiez de cette édition et les retours ont-ils été satisfaisants ?

« Fournir de la croissance et des opportunités de business »

Ce format hybride et cet environnement virtuel étaient nouveaux pour la plupart des exposants mais l’expérience s’est révélée très enrichissante. Nous avons eu d’excellents retours de la part de nos clients globaux. Nous sentons que les professionnels du secteur, nos clients, ont hâte de se retrouver physiquement. Cependant,. Le secteur se complexifie et nous avons plus que jamais besoin de maintenir le lien, de créer une relation et de communiquer sur les nouveaux produits, les solutions auprès des acteurs du marché, que ce soit les réparateurs, les distributeurs de pièces, les associations…

Dans le cadre du “plan” Next Generation aftermarket, ZF aftermarket entend accompagner les réparateurs aux changements. Quels sont les principaux besoins exprimés à ce jour par les professionnels de l’après-vente ?

Le marché est composé d’une grande diversité d’acteurs. Si on se place du côté de l’atelier et de la réparation, les principaux besoins se concentrent sur l’information, la formation, le diagnostic, l’accès et la disponibilité aux outils, aux pièces. L’autre enjeu, un peu plus primaire, que nous percevons quand nous échangeons avec les professionnels de la réparation et de la distribution de pièces, est de fournir de la croissance et des opportunités de business. À l’avenir, l’échange d’informations avec les clients et le marché constituera un enjeu clé. La digitalisation va notamment nous permettre de mieux identifier les besoins et ainsi de mieux diriger nos pièces.

Les parcs automobiles n’évoluent pas au même rythme et les voitures électrifiées restent marginales dans certains marchés. Pensez-vous que tous les réparateurs sont sensibles au numérique, à la connectivité… ?

Dans l’industrie automobile, nous sommes actuellement confrontés à une multitude de changements. Le véhicule électrique comprend certes moins de pièces par rapport à un thermique mais des technologies vont persister, comme les suspensions, les systèmes de freinage. Nous parlons aujourd’hui de 10 millions de voitures électrifiées en circulation dans le monde et ce chiffre atteindra 145 millions en 2030. En 2040, cela pourrait représenter deux tiers des véhicules. La croissance est considérable et les acteurs qui se positionneront sur ce marché en apportant de la valeur ajoutée auront un avantage compétitif par rapport à ceux qui seront plus attentistes.

Pour ZF aftermarket, quelles sont les opportunités qui vont découler de l’électrification ?



Quand nous parlons des modules électriques, il s’agit de produits dont le coût est important, comme les transmissions, par exemple. Et nous avons appris avec ces éléments qu’il fallait apporter en complément des services à forte valeur ajoutée, comme la maintenance, le diagnostic… Au regard de notre historique et de notre empreinte dans les transmissions ou encore de la proximité créée avec nos clients à travers les formations, notre accès à la réparation de véhicules électriques n’en sera que plus rapide et linéaire.

« Plusieurs solutions basées sur la télématique »

Vous proposez des solutions en matière de maintenance préventive et prédictive, des sujets encore très encadrés et réglementés. Cela vous freine-t-il dans vos développements ?

Oui et non. C’est un sujet très sérieux et important et nous soutenons les actions européennes menées, que ce soit sur les standards, les règles de partage, l’accès à l’information… Mais je crois beaucoup dans la valeur ajoutée des solutions digitales et des outils d’optimisation que nous pouvons, par exemple, apporter aux flottes professionnelles, qui permettent de réduire la consommation de carburant, le coût d’achat de ce dernier, d’améliorer la sécurité routière ou encore de réduire les inefficacités. Nous avons dans notre portefeuille plusieurs solutions basées sur la télématique.

Il était question lors de votre prise de parole en septembre de nouer des partenariats avec d’autres entreprises. À quelle fin ?

Il serait déraisonnable sur le plan économique pour un acteur d’investir individuellement dans toutes les technologies pour devenir le leader dans plusieurs secteurs d’activité. Pour digérer ces coûts liés aux mutations du marché automobile, il convient de mettre en place des partenariats. L’autre enjeu de ces rapprochements est d’apporter toujours plus de valeur ajoutée et de simplicité au client final. Au niveau des ateliers, dans le cadre du programme de fidélité proPoints, nous avons noué récemment un partenariat avec Clarios Varta. Concernant la télématique et la connectivité, nous avons annoncé il y a quelques mois un accord avec Goodyear. Nos deux solutions sont désormais intégrées dans un même écran, ce qui permet au client de réduire ses coûts.

« Des contraintes pour acheminer les pièces »

La disponibilité des pièces et les délais de livraison restent le nerf de la guerre sur le marché de l’après-vente. Quels sont les effets des différentes pénuries mondiales dans votre production, vos livraisons ?

Le flux logistique et le transport sont également très compliqués dans le secteur industriel. Nous sommes confrontés à des contraintes pour acheminer les pièces mais nous avons mis en place très rapidement des plans d’action de manière à anticiper et gagner en réactivité vis-à-vis de nos clients. Nous absorbons actuellement beaucoup de coûts, en mettant notamment en place des structures assez onéreuses, afin de garantir cette disponibilité. Mais quand nous regardons les volumes que nous livrons, nous affichons un haut niveau de performance.

Que pèsent les produits remanufacturés dans vos ventes ?Nous enregistrons une forte croissance année après année sur ces gammes de produits. Le niveau de confiance continue de grandir et les forces de vente de même que les clients y croient de plus en plus.car eux aussi sont en recherche de solutions écologiques et économiques.

Bio express

Philippe Colpron, 43 ans

2021. Vice-président exécutif de la division aftermarket de ZF.

2018. Il prend la tête du global fleet solutions Hub (Wabco), qui coiffe les activités digital customer services et aftermarket.

2010. Il occupe différents postes de direction au sein de l’organisation aftermarket de Wabco.

2007. Directeur de la stratégie de sourcing de Wabco.

2003. Directeur des achats chez Valeo electrical systems.



